UE: Suspendarea sancțiunilor americane asupra motorinei ruse contribuie la alimentarea războiului dus de Kremlin

Suspendarea sancțiunilor americane asupra motorinei ruse contribuie la alimentarea războiului dus de Kremlin contra Ucrainei, a avertizat sâmbătă șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, după acordul anunțat de SUA cu Moscova referitor la acest carburant, transmite AFP.

”Suspendarea sancțiunilor asupra motorinei ruse îi oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a-și duce războiul. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru”, a scris Kaja Kallas pe social media.

”Loviturile ruse au ucis peste 80 de civili ucraineni în două zile și Rusia și-a intensificat atacurile hibride contra Europei, atât împotriva statelor membre ale UE, cât și contra aliaților din NATO”, a adăugat ea.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că a negociat livrarea unor cantități masive de motorină rusă pe piețele americană și mondială, Washingtonul suspendând sancțiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacțiile respective, spre nemulțumirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a denunțat o decizie ”nedemnă”.

În ceea ce o privește, UE a promis să-și consolideze propriile măsuri împotriva Moscovei.

Luni, miniștrii de externe ai țărilor UE urmează să adauge oficial aproximativ circa 1.600 de nume pe lista neagră cu persoanele și entitățile vizate de sancțiunile europene legate de războiul din Ucraina.

Lista respectivă, aprobată cu unanimitatea celor 27 de state membre, este actualizată semestrial. Măsurile restrictive ale UE în raport cu acțiunile ce subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei se aplică acum pentru aproximativ 3.000 de persoane și entități.

Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni masive și fără precedent împotriva persoanelor și entităților implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), la invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) și la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson (2022).