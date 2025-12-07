Ungaria estimează că exporturile sectorului agricol vor ajunge la 16 miliarde de euro până în 2030

Exporturile sectorului agricol al Ungariei vor creşte de la 10 miliarde de euro anual la 16 miliarde de euro până în 2030, a declarat ministrul Agriculturii, István Nagy, scrie Budapest Business Journal.
Nagy a declarat că productivitatea sectorului va creşte cu 50%, în timp ce valoarea adăugată se va dubla în această perioadă.
El a spus că fermierii au încasat 546 miliarde forinţi după ce au depus cereri pentru sprijin în 2025, cu 163 miliarde forinţi (427 milioane euro) mai mult decât în 2024.
Ministrul Agriculturii a adăugat că au fost luate decizii cu privire la acordarea a peste 500 miliarde forinţi (1,3 miliarde euro) în subvenţii pentru investiţii.
Nagy a numit „istorică” decizia guvernului de a creşte rata naţională de cofinanţare pentru investiţiile susţinute de Uniunea Europeană la 80% crescând resursele la peste 3 trilioane forinţi.
Producţia sectorului agricol din Ungaria a ajuns la 4,142 trilioane forinţi în 2024, în creştere cu 28% la preţuri constante. Creşterea animalelor a reprezentat 40% din producţie.
Nagy a vorbit şi de creşterea bruscă a preţurilor laptelui în întreaga Europă şi a declarat că un decret privind declararea importurilor va fi extins la laptele lichid, brânza Edam şi untul.