Ungaria: Salariul minim va crește cu 11% în 2026, în pofida stagnării economiei

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat joi majorarea salariului minim cu 11% în 2026, după ce angajații și angajatorii au ajuns la un acord, în pofida stagnării economiei care forțează Guvernul să înrăutățească previziunile economice din 2025 și 2026, transmite Reuters.

Confruntat cu o opoziție puternică în alegerile care vor avea loc probabil în aprilie, Executivul de la Budapesta a anunțat deja majorări salariale în sectorul public, în încercarea de a stimula consumul și a redresa economia.

După creșterile salariale semnificative din ultimii ani, o performanță economică slabă și majorarea costurilor cu energia, companiile cred că va fi dificil de finanțat majorarea salariului minim în 2026, susțin analiștii.

În Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală, salariul minim va crește cu 3% în 2026, în timp ce economia ar urma să înregistreze un avans de 3,5%, potrivit analiștilor. Economia Ungariei ar urma să înregistreze o expansiune de aproximativ 2%, după trei ani de stagnare.

Orban a declarat la o conferință de presă că salariul minim va crește la 322.800 forinți (987,97 dolari) pe lună, în timp ce salariul minim pentru angajații calificați va crește cu 7%, la 373.200 forinți.

”Companiile vor fi totuși împinse într-o poziție dificilă. Creșterea medie a salariilor va rămâne aproape de 10% în 2026. Este mult pentru o economie care stagnează de trei ani”, a apreciat Peter Virovacz, analist la ING.

Acesta a adăugat că firmele fie vor fi forțate să majoreze prețurile pentru a acoperi costurile cu forța de muncă, fie vor face concedieri.

După ce autoritățile de la Budapesta au anunțat luna trecută că se așteaptă la un deficit de 5% din PIB în 2025 și în 2026, unele devieri ar putea fi așteptate înaintea alegerilor de anul viitor, ținând cont că Orban a lansat deja un pachet de stimulente fiscale și majorări salariale, în încercarea de a-și spori sprijinul, a avertizat recent Erich Arispe, șeful diviziei de ratinguri suverane pentru Europa emergentă al Fitch.

Aceasta a adăugat: ”Revizuirea previziunilor privind deficitul este mai mare decât am anticipat. Ne gândeam la un nivel de 4,6% din PIB în 2025. Dar pentru 2026 ne așteptam la o consolidare mai rapidă, spre 4% din PIB”.

Imaginea de ansamblu pentru ratingul Ungariei ”BBB” și perspectiva stabilă asociată este o pondere a datoriei ca procent din PIB de 72%, care depășește cu mult media de 58% a țărilor cu un rating ”BBB”. ”Nu este vorba despre atingerea unui anumit nivel al datoriei ca procent din PIB. Pentru noi este vorba despre riscurile la adresa finanțelor publice și a traiectoriei nivelului datoriei”, a apreciat Arispe

În condițiile în care nu se întrevede o relaxare a politicii monetare, premierul Viktor Orban a intensificat intervențiile guvernamentale pentru a îmbunătăți încrederea în economie, înaintea alegerilor de anul viitor. Printre măsurile Executivului de la Budapesta se numără un nou program de subvenționare a achizițiilor de locuințe, prin care debitorilor eligibili le sunt oferite credite ipotecare cu o dobândă de 3%, precum și plafonarea prețurilor la diferite produse. Printre produsele la care prețurile au fost plafonate se numără produse alimentare și alte produse incluse în coșul de consum și care sunt utilizate la calcularea inflației.