USR și PNL atacă la CCR modificarea componenței Biroului permanent al Camerei Deputaților

USR și PNL au anunțat că atacă la CCR hotărârea privind modificarea componenței Biroului permanent al Camerei Deputaților, apreciind că acest lucru s-a realizat prin încălcarea regulilor constituționale și parlamentare privind reprezentarea grupurilor politice.

Prin această hotărâre, adoptată marți, în prima zi a sesiunii ordinare, doi reprezentanți ai USR și PNL au fost eliminați din Biroul permanent al Camerei Deputaților și înlocuiți cu reprezentanți ai AUR și SOS România, se precizează într-un comunicat transmis AGERPRES de Uniunea Salvați România.

USR consideră că votul arată existența unei noi majorități politice în Parlament, formată în jurul PSD, cu sprijinul partidelor ”extremiste”, în contradicție cu ”discursul public despre stabilitate și menținerea direcției proeuropene” a României.

”Astăzi s-a creat o majoritate toxică în Parlament: PSD și extremiștii. Nu mai vorbim despre declarații, speculații sau despre jocuri politice făcute în culise, ci despre un vot concret, dat la vedere, prin care PSD a ales să le ofere extremiștilor mai multă putere în conducerea Camerei Deputaților. Acesta este rezultatul politic al votului de astăzi și PSD trebuie să și-l asume. Dacă aceasta este noua majoritate pe care PSD vrea să o construiască în Parlament, atunci așteptăm să vedem și noul guvern susținut de această majoritate. Iar dacă nu există o majoritate capabilă să guverneze România responsabil și să păstreze direcția europeană a țării, atunci soluția democratică este întoarcerea la votul românilor: alegeri anticipate”, a declarat lidera deputaților USR, Diana Stoica.

Cătălin Drulă, deputat USR și vicepreședinte al Camerei Deputaților, a atras atenția că noua formulă de conducere a Camerei a fost posibilă și prin voturile UDMR și ale reprezentanților minorităților naționale.

”Prin votul dat astăzi, PSD le-a oferit extremiștilor mai multă putere și o poziție mult mai puternică în conducerea uneia dintre cele două Camere ale Parlamentului. Din păcate și, pentru noi, inexplicabil, această operațiune a primit și voturile minorităților și UDMR. Rezultatul este foarte simplu și poate fi măsurat: extremiștii au acum patru voturi – trei AUR și unul SOS – din cele 12 voturi ale Biroului permanent al Camerei Deputaților. Ni s-a vorbit despre stabilitate, responsabilitate și proeuropenism. Astăzi vedem cum arată în practică această ‘stabilitate’: PSD deschide ușa conducerii Parlamentului pentru AUR și SOS și le oferă o treime din voturile Biroului permanent”, a precizat Cătălin Drulă, în comunicatul citat.

Plenul Camerei Deputaților a ales, marți, noua componență a Biroului permanent, pentru sesiunea ordinară de toamnă din acest an.

În funcția de vicepreședinți au fost aleși Natalia Intotero (PSD), Gianina Șerban (AUR), Adrian Cozma (PNL), Cătălin Drulă (USR).

Secretari în noul BP sunt: Silvia Mihalcea (PSD), Ramona Ioana Bruynseels (AUR), Ovidiu Ganț (minorități), Verginia Vedinaș (S.O.S. România).

Chestori au fost aleși: Daniel Lungu (PSD), Simona Bucura-Oprescu (PSD), Bogdan Velcescu (AUR), Magyar Lorand-Balint (UDMR).