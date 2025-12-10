Văcaru (Ministerul Muncii): Salariul minim trebuie să crească pentru că avem o lege în vigoare care trebuie aplicată

Salariul minim trebuie să crească pentru că avem o lege în vigoare care trebuie aplicată, a declarat, miercuri, Ciprian Văcaru, secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS), la evenimentul ‘2026 – Anul marilor dezechilibre pe piața muncii’, organizat de Blocul Național Sindical (BNS).

‘Este un moment extrem de îmbucurător că înainte de Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social arătăm de ce ar trebui să crească salariul minim. Creșterile de salariu minim în România nu au produs fluctuații pe piața forței de muncă dacă ne uităm la numărul de salariați sau la numărul de persoane care ar putea să își piardă locul de muncă, pentru că nu este adevărat acest lucru. Inclusiv noi susținem că salariul minim trebuie să crească și asta este poziția pe care o avem astăzi și în cadrul Consiliul Național Tripartit. Avem o lege în vigoare care trebuie să fie aplicată. Avem date statistice legate de productivitatea muncii și locul fruntaș pe care România îl ocupă la nivel european în momentul în care ne uităm la creșterea productivității muncii’, a spus secretarul de stat.

Acesta a admis că există o povară a fiscalității.

‘Este dificil de spus în momentul de față ce decizie va lua coaliția de guvernare în cazul poverii fiscalității pe muncă. Noi, la PSD, avem o propunere pentru fiscalitatea pe muncă, care se numește impozitare progresivă. Cei care câștigă puțin să aibă și o impozitare mult mai mică pe salarii, iar cei care câștigă mult să aibă și o impozitare adecvată. Mergem pe un model consacrat la nivel european, în care mai sunt doar patru țări, printre care și noi, cu cota unică de impozitare’, a explicat Ciprian Văcaru.

Reprezentantul Ministerului Muncii a mai arătat că nu este de acord cu reducerile salariale.

‘Nu suntem de acord cu reducerile salariale propuse prin viitoarea reformă în administrația centrală și locală. Considerăm că nu trebuie să afectăm salariile oamenilor pentru că astfel vom reduce și mai mult puterea de cumpărare. În privința creșterii salariului minim, degeaba spun companiile că nu au de unde să plătească dacă de la 1 ianuarie n-o să aibă cine să le mai cumpere produsele sau serviciile, pentru că deja puterea de cumpărare a fost erodată de creșterea inflației’, a explicat Văcaru.

Blocul Național Sindical organizează, miercuri, dezbaterea ‘2026 – Anul marilor dezechilibre pe piața muncii’. În cadrul evenimentului, a fost prezentat un studiu realizat de BNS, în care experții organizației au estimat efectele marilor dezechilibre de pe piața muncii din 2026,

Prim-ministrul Ilie Bolojan participă, miercuri, la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde se va discuta despre nivelul salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2026.