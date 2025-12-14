Virgil Popescu: Alături de colegii din PPE, am decis să cerem eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că, alături de colegii săi din Partidul Popularilor Europeni (PPE), solicită eliminarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă, în contextul în care, săptămâna viitoare, Comisia Europeană ar urma să anunţe revizuirea interdicţiei din 2035. ”Prin această măsură vom ajuta şi industria auto din România, un motor important de creştere economică”, adaugă el.

”Susţinem ridicarea interdicţiei privind motoarele cu ardere internă! Alături de colegii din PPE, am decis să cerem eliminarea acestei interdicţii. Este timpul să corectăm o greşeală istorică: interzicerea motoarelor cu ardere internă”, a arătat Virgil Popescu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că luptă pentru acest obiectiv de mai mulţi ani.

”Săptămâna viitoare, Comisia Europeană va anunţa revizuirea interdicţiei din 2035, iar interdicţia generală asupra acestei tehnologii trebuie, în sfârşit, scoasă de pe agenda politică. Prin această măsură vom ajuta şi industria auto din România, un motor important de creştere economică. Mai ales că ne dorim să încurajăm inovaţia, în paralel cu obiectivele de creştere a competitivităţii!”, a subliniat Virgil Popescu.