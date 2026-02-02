Apple ar putea lansa noi laptopuri în februarie

Apple va începe, în curând, după ce a actualizat seria de laptopuri MacBook Pro cu noile cipuri M5, să vândă şi versiunile cu modele Pro şi Max ale acestor cipuri.

Noile laptopuri vor fi lansate odată cu update-ul 26.3 pentru macOS, susţin sursele citate de Bloomberg.

Această versiune a sistemului de operare se află acum în beta şi este aşteptată să fie lansată cândva în cursul acestei luni, ceea ce înseamnă că tot în februarie vor fi lansate şi noile laptopuri.

Acestea vor beneficia de aportul celor mai puternice cipuri dezvoltate de Apple până acum, versiunile Pro şi Max ale seriei M5.

Altfel, dincolo de sporul de putere oferit de cipurile M5 Pro şi M5 Max, noile laptopuri nu vor aduce schimbări vizibile faţă de seriile ultimilor ani.

Schimbările importante sunt aşteptate să fie aduse de următoarea serie, care va fi lansată pe finalul acestui an sau undeva la începutul anului viitor.

Conform surselor citate de Bloomberg, următoarea serie de MacBook Pro va avea un ecran OLED cu funcţii touch, conexiune de date şi un design mai subţire.