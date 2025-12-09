Wizz Air redeschide baza din Târgu Mureş, de unde va inaugura nouă rute noi în martie 2026

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunţat redeschiderea bazei sale din Târgu Mureş şi lansarea a nouă rute, începând cu 29 martie 2026, către Bruxelles Charleroi (Belgia), Larnaca (Cipru), Paris Beauvais (Franţa), Dortmund şi Memmingen (Germania), Milano Bergamo şi Roma Fiumicino (Italia), Basel (Elveţia), precum şi Londra Luton (Marea Britanie), în completarea rutei deja existente către Budapesta. De altfel, Târgu Mureş a fost primul aeroport din România de pe care Wizz Air a operat, cu zborul inaugural în 2006.

”Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România, a anunţat astăzi redeschiderea bazei sale din Târgu Mureş. Odată cu alocarea unei aeronave moderne Airbus A320neo, compania va opera un total de 39 de aeronave în România în iarnă. Wizz Air oferă acum 10 rute către opt ţări de pe Aeroportul Internaţional „Transilvania” Târgu Mureş”, anunţă compania.

Biletele sunt deja disponibile pe site-ul companiei şi prin aplicaţia mobilă, începând de la 79 de lei, preţ pentru un singur segment de zbor.

Noua aeronavă alocată va îmbunătăţi conectivitatea oraşului prin lansarea a nouă rute. Începând cu 29 martie 2026, pasagerii vor putea zbura de la Târgu Mureş către Bruxelles Charleroi (Belgia), Larnaca (Cipru), Paris Beauvais (Franţa), Dortmund şi Memmingen (Germania), Milano Bergamo şi Roma Fiumicino (Italia), Basel (Elveţia), precum şi Londra Luton (Marea Britanie), în completarea rutei deja existente către Budapesta.

„Redeschiderea bazei noastre din Târgu Mureş este un moment de mândrie pentru Wizz Air, dat fiind că acesta a fost primul aeroport din România de pe care am operat, în 2006. Aproape două decenii mai târziu, revenim cu un angajament reînnoit, alocând o aeronavă modernă Airbus A320neo, lansând nouă rute noi şi oferind în total 10 conexiuni. România rămâne o piaţă-cheie pentru noi, cu 43 de aeronave anunţate pentru operare în ţară şi o reţea în continuă dezvoltare. Investiţiile locale constante reflectă angajamentul nostru de a oferi opţiuni de călătorie mai accesibile şi fiabile, consolidând totodată conectivitatea regiunii”, a spus András Radó, directorul Departamentului de Comunicare al Wizz Air.

În prezent, compania operează 219 de rute de pe 14 aeroporturi româneşti, conectând pasagerii cu 82 de destinaţii din 27 de ţări. Pe parcursul celor 19 ani de activitate, Wizz Air a înfiinţat nouă baze operaţionale la Bucureşti Băneasa, Bucureşti Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Sibiu, Suceava şi Timişoara, la care se adaugă acum cea mai nouă bază din Târgu Mureş. Compania are peste 1.600 de angajaţi în România.

„Revenirea puternică a companiei Wizz Air este un moment de referinţă: ne reconectăm la Europa, dar acesta este doar începutul. Este primul pas important. Misiunea noastră este să transformăm acest avantaj într-un câştig durabil. Anunţul de astăzi nu închide un capitol, ci deschide unul ambiţios! De acum, întrebarea nu mai este dacă traficul aerian va porni sau nu, ci dacă Aeroportul din Târgu Mureş va reuşi să modeleze el însuşi viitorul regiunii”, a afirmat Csibi Attila-Zoltán, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş.

Wizz Air are peste 300 de aeronave noi în comandă.

„Staţionarea unei aeronave de bază impune cele mai înalte standarde profesionale şi de siguranţă. Provocarea a fost mare, însă echipa noastră a performat: ne-am pregătit prin dezvoltarea personalului, modernizări tehnologice şi consolidarea sistemelor de securitate”, a declarat Peti András, directorul Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu Mureş.

Wizz Air operează o flotă de 250 de aeronave Airbus A320 şi A321. Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri şi aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri. 63,4 milioane de pasageri au zburat cu Wizz Air în anul financiar 2025. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra cu abrevierea „WIZZ”.