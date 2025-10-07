Wizz Air suspendă ruta Sibiu-Viena, începând din 24 octombrie

Compania aeriană Wizz Air a anunțat că va suspenda zborurile pe ruta Sibiu – Viena începând cu data de 24 octombrie 2025, ca urmare a procesului treptat de închidere a bazei sale din capitala Austriei, au precizat marți pentru AGERPRES, reprezentanții companiei aeriene.

Potrivit sursei citate, ‘compania aeriană confirmă că ruta dintre Sibiu și Viena va fi operată doar până la data de 24 octombrie, în contextul procesului treptat de închidere a bazei din Viena, venit în urma unei evaluări strategice a operațiunilor și alocării aeronavelor din flotă’.

În urmă cu aproape o lună, în 10 septembrie, Wizz Air anunța printr-un comunicat de presă emis de la Viena, că ‘își suspendă operațiunile de la baza din Viena și pasagerii din Austria vor putea continua să se bucure de tarifele și serviciile Wizz Air din Bratislava și Budapesta’.

‘Recent am sărbătorit șapte ani de operațiuni în Viena, perioadă în care Wizz Air a rămas fidelă angajamentului său de a oferi pasagerilor austrieci opțiuni de călătorie convenabile și accesibile. Din păcate, costurile aeroportuare, taxele și serviciile de handling au crescut semnificativ de la lansarea bazei, ceea ce a făcut ca menținerea operațiunilor să nu mai fie fiabilă. A fost o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja competitivitatea pe termen lung a companiei. Îi vom sprijini pe colegii noștri din Viena, oferindu-le oportunități profesionale în cadrul rețelei noastre în continuă expansiune. Suntem recunoscători pentru dedicarea lor și le mulțumim pasagerilor pentru înțelegere. Conduși de inițiativa Customer First Compass, vom continua să ne asigurăm că toate deciziile noastre au clienții și angajații în centrul rețelei aflate în creștere a Wizz Air’, a explicat Mauro Peneda, Managing Director Wizz Air Malta, în comunicatul de presă.

Directorul general al Aeroportului Internațional din Sibiu, Marius Ioan Gîrdea, a declarat pentru AGERPRES că aeroportului sibian nu va fi afectat de decizia Wizz Air de a suspenda cursa Sibiu – Viena, pentru că pasagerii pot zbura cu compania Austrian Airlines de la Sibiu la Viena.

‘Aeroportul din Sibiu nu este afectat din următorul motiv: Aeroportul Sibiu este conectat cu Aeroportul Viena prin zborurile efectuate de către Austrian Airlines, drept urmare conexiunea între Sibiu și Viena rămâne, chiar dacă Wizz Air-ul, datorită deciziei de a se retrage de pe Aeroportul Viena, închide conexiunea operată de către ei’, a arătat directorul general Aeroportului Internațional din Sibiu, Marius Ioan Gîrdea.