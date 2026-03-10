XTB lansează o nouă funcție de securitate care îi ajută pe utilizatori să își protejeze rapid contul în cazul unei suspiciuni

XTB, companie de investiții pe bursele internaționale, a implementat în aplicația proprie o nouă funcție de securitate care îi ajută pe utilizatori să își protejeze rapid contul în cazul unei suspiciuni. Concret, funcția funcționează ca un „buton de panică”. Cu ajutorul acestei noi opțiuni, investitorii pot bloca de urgență retragerile, plățile sau vânzarea activelor atunci când consideră că o autentificare sau orice activitate din cont pare suspectă. Astfel, utilizatorii își păstrează banii în siguranță.

Fraudele financiare și breșele de date au devenit mai frecvente decât oricând, pe măsură ce rețelele de escrocherie devin mai avansate, iar informațiile personale sunt adesea expuse de terți. Din cauza acestor amenințări, investitorii sunt mai vulnerabili la metode precum phishing-ul, furtul de identitate și accesul neautorizat. Acest lucru subliniază importanța unor funcții de securitate mai puternice, pe care utilizatorii să le poată controla.

„În 2026, securitatea unui cont înseamnă mai mult decât parole puternice. De fapt, siguranța se referă și la capacitatea de a opri instant orice risc, înainte de a se transforma în pierdere. Am vrut să ridicăm standardul de protecție în aplicație, pentru a confirma că XTB este un partener real pentru clienții noștri, nu doar o platformă. Investițiile presupun decizii, disciplină și încredere, iar rolul nostru este să venim constant cu soluții concrete care îi ajută pe clienți să rămână în control”, explică Irina Cristescu, General Manager XTB România

Funcția de blocare de urgență din aplicație le permite utilizatorilor XTB să își securizeze contul instant oricând suspectează o activitate neautorizată. Printr-o singură acțiune, investitorii pot bloca vânzarea și cumpărarea instrumentelor financiare, retragerile de fonduri din toate conturile în valută și pot dezactiva toate tranzacțiile din eWallet.

După schimbarea parolei, reactivarea funcționalităților contului se poate efectua doar prin funcția de recunoaștere facială, pentru a se asigura că numai titularul poate debloca contul respectiv.

„Amenințările digitale și de securitate cibernetică cresc rapid și, totuși, prea mulți oameni se simt neputincioși atunci când ceva ridică semne de întrebare. Am dorit să le oferim clienților noștri o modalitate de a prelua din nou controlul în câteva secunde. Blocarea de urgență le protejează instant fondurile și le oferă liniștea că banii lor lucrează în siguranță pentru ei”, declară Omar Arnaout, CEO XTB.

Noua funcție întărește angajamentul XTB de a construi o experiență de investiții mai sigură, în care clienții se simt încrezători și protejați în permanență.

Funcționalitatea este acum disponibilă pentru toți utilizatorii aplicației de investiții XTB. Pentru cei care folosesc Android, aceasta este disponibilă începând cu versiunea 2.160 a aplicației.