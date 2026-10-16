12 companii de top participă la ediția aniversară Top Talents România 2026

Lidl România, Austrian Business Agency, BAT România, DB Global Technology, ING Bank România, JTI România, L’Oréal România, Michelin România, Vodafone, Lactalis România, UniCredit Bank și EY România.

Ediția aniversară Top Talents România va avea loc pe 13 și 14 noiembrie 2026, la Radisson Blu Hotel, București, reunind studenți și proaspeți absolvenți cu potențial ridicat. Ajuns la cea de-a 20-a ediție, evenimentul le oferă participanților șansa de a învăța, de a-și pune abilitățile în practică și de a interacționa direct cu angajatorii. Tema ediției din acest an, „Growth Mindset: Learn. Fail. Adapt.”, explorează felul în care experiențele, inclusiv greșelile, pot deveni puncte de plecare pentru dezvoltare și adaptare într-un mediu profesional aflat în continuă schimbare.

De 20 de ani, Top Talents România creează cadrul în care tinerii aflați la început de carieră pot interacționa direct cu angajatorii, își pot testa abilitățile și pot descoperi oportunități de dezvoltare profesională. Top Talents România se adresează studenților și proaspeților absolvenți care s-au remarcat prin rezultate academice, experiențe profesionale sau implicare extracurriculară. Printre criteriile relevante se numără participarea la internshipuri ori programe de trainee, implicarea în ONG-uri, proiecte și competiții, experiențele internaționale și rezultatele academice deosebite.

Experiențe practice și dialog direct cu angajatorii

Participanții vor lua parte la workshopuri interactive susținute de specialiști ai companiilor, sesiuni cu lideri și CEO din business, IT și alte domenii, precum și activități practice inspirate din contexte profesionale. Programul include și sesiuni Round Tables Q&A, în care tinerii pot discuta direct cu reprezentanții companiilor, într-un cadru deschis și relaxat.

Printre activitățile ediției se numără:

Business Game , o competiție în care echipele lucrează la o provocare de business și își prezintă soluțiile în fața unui juriu. Cele mai bune trei echipe vor ajunge în etapa de prezentare, iar echipa câștigătoare va fi premiată.

, o competiție în care echipele lucrează la o provocare de business și își prezintă soluțiile în fața unui juriu. Cele mai bune trei echipe vor ajunge în etapa de prezentare, iar echipa câștigătoare va fi premiată. Treasure Hunt , o serie de provocări desfășurate pe parcursul evenimentului, care încurajează implicarea și networkingul și le oferă participanților șansa de a câștiga premii de la companiile partenere.

, o serie de provocări desfășurate pe parcursul evenimentului, care încurajează implicarea și networkingul și le oferă participanților șansa de a câștiga premii de la companiile partenere. Oportunități de carieră, inclusiv internshipuri, programe de trainee și alte opțiuni de dezvoltare profesională.

Componenta internațională va fi susținută de Erica Sosna, Career Expert și creatoarea The Career Equation, din Marea Britanie. Aceasta va susține o sesiune dedicată dezvoltării carierei și pregătirii tinerilor pentru provocările mediului profesional.

La ediția aniversară din 2026 participă Lidl România – Main Partner, alături de Austrian Business Agency, BAT România, DB Global Technology, ING Bank România, JTI România, L’Oréal România, Michelin România, Vodafone, Lactalis România, UniCredit Bank și EY România.

În cadrul ediției Top Talents România Lactalis România oferă 5 burse de participare studenților și proaspăt absolvenților din toată România ce au un nivel mediu de limbă engleză și au studiat: Știința și tehnologia alimentară, Inginerie alimentară, Științe agricole, Microbiologie, Medicină veterinară, Biotehnologii, Zootehnie & similare. Aceste burse acoperă transportul, cazarea & experiența de 2 zile a evenimentului de carieră Top Talents. Dacă până acum tinerii cu potențial nu au putut participa din cauza distanței față de București, anul acesta pot beneficia de o bursă pentru a se alătura evenimentului cât și access prioritar la oportunitățile Lactalis România. Înscrierile pentru burse se realizează exclusiv aici: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/272243

Ediția 2025, în cifre

La ediția din 2025 au aplicat peste 1.800 de candidați, iar 380 de participanți au luat parte la cele două zile de eveniment. Cele 10 companii participante au oferit peste 20 de oportunități de carieră, iar evenimentul a facilitat sute de interacțiuni între tineri și angajatori.

Profilul candidaților reflectă diversitatea experiențelor și domeniilor de studiu: 45,05% aveau experiență într-un internship sau program trainee, 31,78% aveau experiență într-un ONG, iar 17,82% participaseră la experiențe internaționale. În rândul participanților s-au regăsit studenți din domenii precum inginerie și automatizări, business și management, IT și informatică, finanțe și economie, marketing și comunicare, precum și resurse umane.

„Top Talents România a fost o experiență motivantă și utilă, care m-a ajutat să îmi înțeleg mai bine direcțiile de dezvoltare și să interacționez cu companii de top. Recomand acest eveniment tuturor tinerilor care își doresc să își clarifice parcursul profesional.”

Cei care doresc să participe la Top Talents România se pot înscrie gratuit pe https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/270041

Mai multe detalii despre eveniment și agenda completă sunt disponibile pe https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/toptalents