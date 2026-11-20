Exporturile Coreei de Sud au depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, de la începutul acestui an și până în prezent, impulsionate de boom-ul global al cipurilor destinate inteligenței artificiale (AI), Coreea de Sud devenind astfel a patra țară din lume care atinge acest prag, alături de Germania, Statele Unite și China, transmite Reuters.

Potrivit cifrelor publicate joi de Ministerul sud-coreean al Comerțului, exporturile țării au trecut joi (19 noiembrie) pragul de 1.000 de miliarde de dolari, depășind precedentul record de 709 miliarde de dolari consemnat pe întreaga perioadă a anului trecut.

Această creștere spectaculoasă a exporturilor Coreei de Sud a fost susținută în principal de sectorul semiconductorilor, unde investițiile în inteligența artificială au stimulat cererea. În schimb, alte sectoare industriale tradiționale, precum industria auto, siderurgia și construcțiile navale, au înregistrat rezultate mai slabe, pe fondul unui protecționism global alimentat de tarifele vamale impuse de SUA și de conflicte geopolitice, cum ar fi războiul din Iran.

În primele nouă luni ale acestui an, exporturile de semiconductori ale Coreei de Sud au crescut cu 184% în ritm anual, ajungând să reprezinte 42% din totalul exporturilor țării, o pondere mai mult decât dublă față de media de 20% înregistrată în ultimii cinci ani.

‘Acum trebuie să transformăm această realizare într-o creștere sustenabilă. Vom consolida competitivitatea principalelor industrii și vom dezvolta noi motoare de creștere pentru viitor, precum inteligența artificială și biotehnologia’, a declarat președintele Lee Jae Myung, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

În pofida exporturilor record, cererea internă în a patra cea mai mare economie a Asiei rămâne scăzută, beneficiile boom-ului exporturilor neajungând încă la nivelul multor gospodării. Încrederea consumatorilor a fost afectată de nivelul ridicat al dobânzilor și al prețurilor, precum și de o volatilitate fără precedent pe piața bursieră internă.

În cadrul eforturilor destinate combaterii inegalității tot mai accentuate într-o economie cu două viteze, administrația Lee intenționează să creeze un ‘Fond pentru răspuns la viitor’, în valoare de 162,3 trilioane de woni (121,94 miliarde de dolari SUA). Scopul acestui fond este direcționarea veniturilor fiscale excedentare, generate de avântul sectorului de semiconductori, către industriile aflate în expansiune, susținerea tinerilor, dezvoltarea regională și educație.

Ministrul de Finanțe de la Seul a estimat luna trecută că avansul economic al Coreei de Sud, țara în care își au sediul giganții din industria semiconductorilor, Samsung Electronics și SK Hynix, ar urma să accelereze în acest an până la aproximativ 3,5%. Această evoluție vine după o creștere de 1% înregistrată anul trecut, fiind susținută de avântul inteligenței artificiale (AI), care stimulează atât exporturile, cât și investițiile.