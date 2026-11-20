Modificările fiscale introduse în România în 2026, inclusiv cele referitoare la capitalurile proprii, împrumuturile acordate de acționari și transferurile de părți sociale, pot avea un impact direct asupra structurii și derulării tranzacțiilor de fuziuni și achiziții, potrivit unui studiu realizat de Forvis Mazars.

‘În România, o serie de modificări fiscale introduse în 2026 pot avea un impact direct asupra structurării și derulării tranzacțiilor M&A (fuziuni și achiziții, n.r.). Companiile al căror activ net scade sub jumătate din valoarea capitalului social subscris se confruntă cu restricții privind distribuirea dividendelor și rambursarea împrumuturilor acordate de părți afiliate, precum și cu potențiale obligații de recapitalizare’, se arată în studiul Forvis Mazars.

Potrivit documentului, noile prevederi fiscale vizează și transferurile de părți sociale în cadrul societăților cu răspundere limitată.

‘Totodată, transferurile de părți sociale în cadrul societăților cu răspundere limitată, indiferent dacă acestea implică sau nu o participație care conferă controlul asupra societății, trebuie declarate autorității fiscale în termen de 15 zile. În anumite situații, dacă societatea înregistrează obligații fiscale restante sau alte datorii fiscale care pot face obiectul executării silite, poate fi necesară și constituirea unor garanții’, se precizează în document.

Studiul atrage atenția și asupra recuperării creanțelor de TVA, un aspect pe care investitorii trebuie să îl ia în considerare atunci când evaluează capitalul de lucru și necesarul de finanțare după achiziția unei companii. Procedura actualizată de rambursare a TVA introduce o serie mai amplă de indicatori de risc care pot determina efectuarea unei inspecții fiscale înainte de rambursarea taxei.

Referindu-se la impactul acestor modificări asupra investitorilor, Edwin Warmerdam, Partner, Head of Tax, Forvis Mazars în România, a subliniat importanța analizării aspectelor fiscale încă din primele etape ale unei tranzacții.

‘Pentru investitorii care analizează oportunități în România, aspectele fiscale devin tot mai relevante încă din primele etape ale unei tranzacții. Modificările care vizează poziția capitalurilor proprii ale unei companii, finanțarea din partea acționarilor, creanțele de TVA sau transferul de părți sociale pot avea un impact direct asupra structurii și calendarului tranzacției. Analizarea acestor aspecte din timp îi poate ajuta pe investitori să anticipeze potențialele obstacole și, în același timp, să identifice oportunități care pot contribui la protejarea și crearea valorii investiției’, a declarat Edwin Warmerdam, citat în comunicat.

Pe de altă parte, România oferă facilități fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare și pentru profitul reinvestit, precum și un cadru consolidat privind acordurile de preț în avans, care poate asigura un grad mai ridicat de predictibilitate fiscală pentru tranzacțiile intragrup recurente.

La nivel regional, studiul ‘Doing M&A in CEE: Tax traps and structuring opportunities’, care acoperă 15 țări din Europa Centrală și de Est, evidențiază faptul că legislația fiscală locală și practicile administrative pot influența semnificativ valoarea tranzacțiilor, finanțarea și integrarea companiilor după achiziție.

‘Europa Centrală și de Est continuă să fie o regiune atractivă pentru tranzacțiile M&A, însă investitorii trebuie să privească dincolo de nivelul cotelor de impozitare. Regulile de finanțare, obligațiile privind prețurile de transfer și restricțiile aplicabile utilizării pierderilor fiscale pot avea un impact direct asupra valorii și structurii unei tranzacții. O analiză fiscală de tip due diligence, realizată încă din primele etape și bazată pe expertiza locală, îi ajută pe investitori să gestioneze aceste riscuri și să identifice oportunități care pot contribui la creșterea valorii tranzacției’, a declarat Elena Aubree, Partner, Global Head of M&A Tax, Forvis Mazars.

Conform analizei, toate țările incluse în studiu aplică reguli privind limitarea deductibilității dobânzilor, însă pragurile și restricțiile suplimentare diferă de la o jurisdicție la alta. Aceste reguli pot restrânge deducerea costurilor de finanțare, cu impact asupra fluxului de numerar și asupra structurii economice a tranzacției.

De asemenea, prețurile de transfer reprezintă o zonă importantă de risc fiscal, în condițiile în care cerințele de documentare și practicile autorităților fiscale diferă între state. Eventualele deficiențe identificate după finalizarea unei tranzacții pot conduce la ajustări fiscale, penalități și litigii cu autoritățile fiscale locale.

O altă problemă identificată este legată de utilizarea pierderilor fiscale acumulate de compania achiziționată, posibilitate care poate fi limitată de schimbările în structura acționariatului sau în activitatea acesteia.

În același timp, studiul evidențiază oportunități de optimizare fiscală, precum amortizarea fondului comercial și a activelor necorporale, scutirile aplicabile anumitor câștiguri de capital, consolidarea fiscală, reorganizările neutre din punct de vedere fiscal și facilitățile locale pentru investiții.

‘Nu există o structură fiscală universală care să funcționeze pe toate piețele din Europa Centrală și de Est. Investitorii trebuie să analizeze fiecare țară în parte, ținând cont de specificul tranzacției, de situația companiei țintă și de integrarea planificată. Un proces riguros de due diligence, împreună cu analiza structurării fiscale încă din primele etape ale tranzacției, contribuie la protejarea valorii acesteia și ajută investitorii să identifice și să valorifice facilitățile fiscale relevante’, a afirmat Iosif Cozea, Partner, Group Head of M&A Tax, Forvis Mazars.

Studiul analizează principalele riscuri fiscale, facilități și scutiri întâlnite în procesele de verificare fiscală și de structurare a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții din 15 țări: Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Lituania, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.

Forvis Mazars este un grup internațional specializat în servicii de audit, fiscalitate și consultanță, prezent în peste 100 de țări și teritorii.