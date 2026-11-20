Expunerile de credit ale băncilor din zona euro la centrele de date este relativ mică, dar crește rapid, necesitând o atenție sporită din partea autorităților financiare de reglementare, a declarat joi Claudia Buch, președintele Consiliului de supraveghere al BCE, transmite Reuters.
Investitorii din întreaga lume și-au revizuit așteptările optimiste privind profiturile de pe urma investițiilor AI, după ce ‘furia’ față de centrele de date și majorarea costurilor cu electricitatea au ajutat Partidul Democrat din SUA să obțină o victorie importantă la alegerile din această lună.
Buch a spus că centrele de date sunt responsabile pentru aproximativ 1,2% – 1,3% din expunerile față de companii ale băncilor din zona euro și doar 12 instituții financiare au o expunere semnificativă la creditarea privată legată de AI.
‘Așadar, nu este o pondere semnificativă a expunerilor dar, desigur, crește rapid față de perioada recentă, și contribuie la o pondere relativ mai mare din noile împrumuturi’, a afirmat Buch.