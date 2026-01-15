2025, anul în care Spania a stabilit un nou record cu privire la numărul turiștilor străini, 97 de milioane

Spania a fost vizitată anul trecut un număr record de 97 de milioane de turiști străini, comparativ cu 94 de milioane în 2024, precedentul record, conform unei estimări preliminare anunțate joi de ministrul Turismului, Jordi Hereu, transmite AFP.

De mai mulți ani, turismul este motorul economiei spaniole, dar acest lucru generează și tensiuni semnificative în rândul populației, în special în destinații turistice populare precum Barcelona, Malaga, Insulele Baleare și Insulele Canare, unde protestele împotriva turismului excesiv sunt frecvente.

Noul record stabilit în 2025 este ‘un succes colectiv pentru întreaga țară’, a declarat Jordi Hereu într-o conferință de presă la Madrid, la care a prezentat un bilanț al anului trecut.

Ministrul spaniol a salutat creșterea de 6,8% față de anul precedent a veniturilor din turism, care au ajuns la 135 de miliarde de euro în 2025, subliniind beneficiile economice semnificative generate de acest aflux masiv de turiști.

Spania, care se apropie de Franța ca principala destinație turistică mondială, este ‘foarte atractivă’, ‘o țară care captivează’, a continuat Jordi Hereu, care a făcut totuși un apel pentru ‘diversificarea’ ofertelor turistice pentru ‘o calitate mai mare’.

Turismul a reprezentat 12,6% din PIB-ul Spaniei în 2024, conform ultimelor cifre oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INE).

Numărul record de vizitatori așteptat în 2025 ar trebui, printre altele, să permită economiei spaniole să înregistreze o creștere de 2,9% în 2025, potrivit guvernului de la Madrid, mai mult decât dublu față de creșterea medie din zona euro.

Însă turismul de masă provoacă și tensiuni în Spania, unde populația se plânge de creșterea vertiginoasă a chiriilor, de un sector comercial din ce în ce mai orientat către turiști și de impactul asupra mediului al unui astfel de aflux. Astfel, în încercarea de a liniști publicul, mai multe regiuni și municipalități au anunțat deja măsuri pentru limitarea acestor inconveniente, cum ar fi Barcelona, care a promis că nu va reînnoi autorizațiile pentru aproximativ 10.000 de apartamente care sunt închiriate în scop turistic, care urmează să expire în noiembrie 2028.

‘Suntem pe cale să creștem în felul, în ritmul și cu elementele calitative pe care le considerăm de dorit pentru modelul ‘triplei sustenabilități’: economice, sociale și de mediu’, a declarat Jordi Hereu ca răspuns la aceste critici.