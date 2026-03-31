35% dintre angajații români sunt dispuși să-și găsească o activitate suplimentară pentru un venit în plus

Trei sferturi dintre angajații români (75%) simt o presiune financiară crescută din cauza valului de scumpiri din ultima perioadă, iar peste o treime dintre ei (35%) afirmă că sunt dispuși să-și găsească o activitate suplimentară pentru un venit în plus, reiese dintr-un sondaj dat publicității marți.

Conform datelor centralizate de platforma eJobs, aproape jumătate dintre respondenți susțin că sunt copleșiți și abia reușesc să își acopere cheltuielile de bază, 19,3% se descurcă, dar au fost nevoiți să renunțe la micile plăceri sau la obiceiul de a pune bani deoparte, pentru economii, la final de lună, în timp ce doar 5,3% declară că au o situație stabilă și nu simt o diferență majoră față de perioadele anterioare majorărilor de prețuri.

În același timp, 42,5% dintre cei chestionați sunt de părere că, în 2026, o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru a-și asigura un trai decent. Acestora li se alătură 48,1% care adaugă, însă, o nuanță: poate fi suficient, dar doar dacă veniturile sunt mai mari de 7.000 de lei net/lună.

O pondere mult mai mică (1,2%) cred că o singură sursă de venit este suficientă, iar 8,2% susțin că se pot descurca doar cu un salariu dacă sunt foarte chibzuiți.

‘În acest sens, aproape 35% dintre respondenți nu doar că sunt dispuși să își găsească o activitate suplimentară care să le aducă un venit în plus, ci sunt chiar interesați și caută activ oferte, pentru alți 18,9% acest demers fiind o prioritate maximă în momentul de față. 29,5% s-ar gândi serios la acest lucru dacă ar găsi ceva care să le placă, iar alți 5% deja au o activitate suplimentară față de locul de muncă principal. Cei mai mulți ar alege, în completarea jobului actual, o activitate flexibilă, care să permită alegerea programului și a nivelului de încărcare, de tipul livrării rapide de mâncare sau ridesharing-ului’, explică CEO-ul platformei de recrutare online, Bogdan Badea, în comunicat.

Potrivit sursei citate, doar 27% din totalul celor intervievați preferă o activitate stabilă și cu un venit fix, în timp ce 52% își dau seama că o singură activitate și un singur loc de muncă nu mai sunt suficiente și preferă o combinație între un job cu venit fix și o activitate flexibilă care să permită alegerea programului și a nivelului de încărcare a acestuia.

Cercetarea de specialitate relevă, totodată, faptul că suma de care ar avea nevoie un angajat român pentru a-și suplimenta venitul lunar, astfel încât să dispară presiunea financiară și să simtă că se ‘descurcă’, ar fi cuprinsă, pentru jumătate dintre participanții la sondaj, între 2.000 și 3.000 de lei pe lună, adăugată la venitul pe care îl au deja.

De asemenea, 28% ar avea nevoie de un venit suplimentar cuprins între 1.000 și 1.500 de lei pe lună, iar pentru 16% ar fi obligatorie o dublare a veniturilor actuale. În schimb, 7% spun că un minimum de 500 – 800 de lei pe lună ar fi suficient pentru a ține pasul cu creșterile prețurilor.

Întrebați cât de pregătiți ar fi în fața unei eventuale cheltuieli majore și neprevăzute care ar putea apărea într-un orizont imediat de timp, numai 6,7% spun că au un fond de siguranță solid pe care s-ar putea baza într-o astfel de situație.

Peste o treime (34%) menționează că au economii, dar insuficient de consistente, motiv pentru care s-ar epuiza rapid, în timp ce mai mult de jumătate se declară complet descoperiți din acest punct de vedere: 26% ar fi nevoiți să se împrumute, iar 33,3% nu au niciun fond de urgență și nu ar ști la ce soluție să recurgă.

Sondajul eJobs a fost realizat în luna februarie, pe un eșantion de 3.156 de respondenți – candidați și angajați de pe piața muncii.