Administrația Prezidențială: România va susține adoptarea unui buget european ambițios

România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, a transmis Administrația Prezidențială, la finalul ședinței de lucru organizate vineri de președintele Nicușor Dan pe tema Cadrului Financiar Multianual, în perspectiva reuniunii Consiliului European din 15 – 16 octombrie.

”În pregătirea reuniunii Consiliului European din 15 – 16 octombrie, la care una dintre temele principale de discuție va fi viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, președintele României, Nicușor Dan, a organizat, vineri, o ședință de lucru, cu participarea unor membri ai Guvernului, a experților tehnici ai ministerelor și a Reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană”, informează Administrația Prezidențială, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Ședința de lucru a avut ca obiectiv coordonarea poziției naționale în perspectiva negocierilor care vor avea loc la nivelul liderilor europeni, având în vedere faptul că viitorul Cadru Financiar Multianual va aloca bugetul pentru perioada 2028 – 2034, influențând în mod direct perspectivele de dezvoltare economică ale României prin resursele disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională, arată sursa citată.

”România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, două instrumente esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, precum și pentru modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare. În același timp, România va pleda pentru finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului estic și regiunii strategice a Mării Negre, precum și pentru politicile de recâștigare a competitivității și de reducere a dependențelor strategice în domeniul energetic și al tehnologiilor avansate”, se precizează în comunicat.