Adrian Câciu: Bolojan a băgat România în gard

Premierul Ilie Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie, a afirmat vineri deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor.

‘Țara este în gard! Contracția este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie! Bolojan a băgat România în gard! Din punctul meu de vedere, este cel mai slab premier din istorie. Alții ar fi spus că e incompetent!’, a scris Câciu pe Facebook.

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă Produsul intern brut a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

Acesta este al doilea trimestru consecutiv în care economia scade, fapt care indică intrarea în recesiune tehnică.

Conform INS, pe date ajustate sezonier, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a scăzut cu 1,9%. Față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,6%.