Adrian Nica: ANAF, în urma reorganizării, își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede

Agenția Națională de Administrare Fiscală va avea, în urma reorganizării, o divizie de criptomonede, iar faptele pe care diverși contribuabili aleg să le facă, ascunzându-le în partea de cripto, vor fi vizate de noi, a declarat vineri președintele ANAF, Adrian Nica.

‘Vreau să vă spun că ANAF, în urma reorganizării în care va intra, își va face pentru prima dată o divizie de criptomonede. Poate astăzi nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele pe care diverși contribuabili aleg să le facă, ascunzându-le în partea de cripto, în următoarea perioadă – că va fi un an, că vor fi doi – vor fi vizate de ANAF’, a anunțat Nica.

Acesta a subliniat că termenul de prescripție este de cinci ani, deci timp suficient pentru ca ANAF să fie mai bine pregătită pentru a-i prinde pe cei care se folosesc de criptomonede pentru spălarea de bani.

‘Avem perioada de 5 ani, termenul de prescripție. Acesta este termenul cu care lucrează ANAF. Imaginați-vă, atunci când faceți o faptă azi și credeți că nu știe nimeni ce faceți dumneavoastră cu criptomonede, timp de 5 ani avem suficient timp să devenim și noi mai bine pregătiți și să prindem pe fiecare atunci când, într-o parte de fraudă, utilizează în partea de spălare de bani partea de cripto’, a transmis Adrian Nica.

El a adăugat că ANAF este ‘în perioada de pionierat’ și, în momentul în care o să aibă o structură pe partea de cripto, va anunța ce urmează să facă aceasta și rezultatele.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a participat vineri la evenimentul de lansare a Studiului ‘Impactul socio-economic al industriei de băuturi răcoritoare din România’, organizat de Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR), în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București (ASE).