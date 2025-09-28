Afacerea BIO „made in Romania” care cucerește piețele europene

Cu o experiență bogată în avocatură și cu pasiune pentru tradițiile românești, Cătălin Preotu a reușit să construiască de la zero o afacere care îmbină respectul pentru natură cu tehnologiile moderne. Este vorba de Euromellis Natura, companie care, după o creștere accentuată în România, a început să cucerească piețele europene cu sucuri de cătină, miere și suplimente premium.

Cătălin Preotu nu s-a născut antreprenor, ci și-a descoperit vocația pe parcursul unei vieți. Un rol esențial recunoaște că l-au avut experiențele din copilărie – pe care și-a petrecut-o în apropiere de Vălenii de Munte, într-o zonă cu peisaje frumoase și oameni legați de natură -, experiențe care i-au insuflat respectul pentru produse curate și autentice, valori care au devenit mai târziu fundamentul businessului său. „Deși m-am mutat în București la începutul anilor ’90, rădăcinile mele au rămas puternice în acea regiune, acolo unde astăzi funcționează Euromellis”, explică antreprenorul.

Înainte de business

Absolvent al Facultății de Drept, cu bogată experiență juridică și supraspecializare în asigurări și litigii maritime, Cătălin Preotu este membru al Baroului București din 2005 și a lucrat anterior în departamentele juridice ale unor companii multinaționale, de la consilier juridic la manager de direcție juridică. Această carieră solidă i-a oferit stabilitatea financiară, mai târziu, să poată să intre în lumea antreprenoriatului. „Sunt avocat de profesie și antreprenor din vocație, cu o dorință puternică de a aduce o contribuție pozitivă în domeniile în care activez. Am pornit în această călătorie cu scopul de a pune în valoare resursele naturale românești și de a promova un stil de viață sănătos, bazat pe produse autentice, ecologice”, spune el privind în urmă la momentul în care a luat decizia care i-a schimbat viața. Lucrurile nu au avansat apoi în viteză, ci durat aproape cinci ani de la idee până la materializarea completă: de la studiu de piață, creare de brand, identificarea și implementarea tehnologiilor de producție, până la lansarea produselor pe rafturile marilor retaileri. Investiția inițială a depășit un milion de euro, din fonduri proprii și credite bancare. „La început am mizat preponderent pe capitalul propriu, iar ulterior, pe finanțări bancare și fonduri nerambursabile. A fost o combinație între resurse personale și finanțări externe direcționate strategic”, explică antreprenorul. Dar banii investiți au fost doar o parte din poveste, cea simplă și, oarecum, previzibilă. Supraviețuirea businessului în primii ani a fost partea complicată. „Piața produselor naturale și bio din România era încă la început, iar consumatorii trebuiau educați în privința diferenței dintre un produs BIO, sănătos și unul industrial, mult mai ieftin”, punctează Cătățin Preotu. De altfel, primele rezultate financiare consistente s-au arătat după cinci-șase ani, odată cu intrarea constantă în marile rețele de retail și benzinării.

Extindere rapidă

Ceea ce face povestea lui Cătălin Preotu cu adevărat specială este felul în care a reușit să transforme resursele locale în produse competitive la nivel internațional. Din portofoliul Euromellis Natura fac parte brandurile BIO Melarium (miere), Melissimo (sucuri fresh) și 5DC (suplimente), toate născute din resurse locale și produse în România: antreprenorul are o plantație ecologică de cătină de 44 de hectare în Gorj și o fabrică modernă la Vălenii de Munte.

În 2023, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 4,7 milioane lei, iar în 2024 a ajuns la 5,7 milioane lei. Antreprenorul estimează că și anul acest afacererile vor crește cu „cel puțin 20%”, menționând în același timp că profitul este reinvestit. De altfel, acesta este filosofia care a ajutat businessul să treacă ușor peste toate provocările, cum ar fi scumpiri masive la materii prime, ambalaje și energie, dar și eforturi logistice pentru exporturi. „Intrarea pe piețele externe a presupus certificări și investiții suplimentare. Ne-am menținut însă ritmul prin calitate și prin diferențiatorul nostru tehnologic – HPP”, arată Cătălin Preotu.

În prezent, Euromellis are circa 20 de angajați și este prezentă în România și pe mai multe piețe europene, cu planuri concrete de extindere în Germania, Franța, Austria și Marea Britanie. Pentru acest an, compania a bugetat investiții de peste un milion de euro în producție, energie verde, logistică și marketing.