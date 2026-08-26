Afacerile din comerțul cu ridicata au crescut cu 0,8% în primul semestru din 2026

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) s-a majorat, în primul semestru al acestui an, atât ca serie brută (+0,8%), cât și ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (+0,6%), comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, în 2026, până la finele lunii iunie, majorarea afacerilor, ca serie brută, s-a datorat rezultatelor din comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+11,6%), comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+6,8%) și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+6,5%).

Pe de altă parte, scăderi au raportat: comerțul cu ridicata nespecializat (-13,4%), comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-6,5%), comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (-4,5%), activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-4,3%) și comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-4,2%).

Ca serie ajustată, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut, pe ansamblu, cu 0,6%, în primele șase luni ale anului curent față de intervalul similar din 2025.

Datele INS relevă faptul că, în iunie 2026 vs iunie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, ca serie brută, a scăzut cu 0,3%, ca urmare a activităților înregistrate în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-20,3%), comerțul cu ridicata nespecializat (-15,6%), activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-14,0%), comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-4,1%) și comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (-2,2%).

În schimb, creșteri au fost consemnate în comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare și comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+11,4%, fiecare) și în comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+9,6%).

Conform INS, cifra de afaceri din același domeniu de activitate, dar ca serie ajustată, a scăzut cu 2,2%,de la un an la altul.

Raportat la luna mai 2026, în iunie anul curent, afacerile rezultate din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) au crescut cu 4,1%, serie brută, pe fondul rezultatelor pozitive din comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+13%), comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+11,8%), comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (+10,3%), comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+7,7%), comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (+4,1%), activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (+2,4%) și comerțul cu ridicata nespecializat (+0,5%).

La polul opus s-a situat comerțul cu ridicata specializat al altor produse,cu o scădere de 4,8% a cifrei de afaceri, în perioada de referință.

Totodată, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, ca serie ajustată, s-a diminuat cu 0,8%, în iunie 2026, comparativ cu datele din mai, același an.