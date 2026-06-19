Afacerile din industrie au scăzut cu 1,8%, în primele patru luni

Cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în primele patru luni ale anului, cu 1,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie, au fost consemnate scăderi ale afacerilor în industria prelucrătoare (-1,8%) și în industria extractivă (-1,7%).

Pe marile grupe industriale, rezultate negative au raportat: industria bunurilor de folosință îndelungată (-5,2%), industria bunurilor de capital (-4,1%), industria bunurilor de uz curent (-1,1%) și industria bunurilor intermediare (-0,5%). Singurul segment în care s-a înregistrat o creștere a activității a fost în industria energetică, respectiv un plus de 4% de la un an la altul.

Datele INS relevă faptul că,la nivelul lunii aprilie 2026 vs aprilie 2025, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, cu 1,1%, ca urmare a activităților derulate în industria prelucrătoare (-1,4%). La polul opus s-a situat industria extractivă, cu o creștere de 6,4%.

În funcție de marile grupe industriale au fost rezultate negative în industria bunurilor de capital (-10,2%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-5,0%) și industria bunurilor de uz curent (-3,4%). În schimb, creșteri au înregistrat: industria energetică (+35,6%) și industria bunurilor intermediare (+3,5%).

De la o lună la alta (aprilie – martie 2026), afacerile din industrie s-au diminuat cu 7,2%, pe fondul scăderilor din industria extractivă (-7,8%) și din industria prelucrătoare (-7,1%).

Potrivit sursei citate, pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-13,6%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-10,8%), industria bunurilor intermediare (-7,7%) și industria bunurilor de uz curent (-4,6%). În același timp, industria energetică a crescut cu 24,6%.