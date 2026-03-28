Agenția japoneză de rating JCR a revizuit perspectiva ratingului României la ‘stabilă’, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală

Agenția de rating japoneză Japan Credit Rating Agency (JCR) a reconfirmat, vineri, ratingul de țară al României la BBB (valută) și BBB+ (monedă locală) și a îmbunătățit perspectiva de la ‘negativă’ la ‘stabilă’, informează Ministerul Finanțelor.

‘Anunțul JCR este unul îmbucurător și demonstrează încă o dată că măsurile necesare adoptate în anul 2025 pentru a echilibra finanțele publice și pentru a reduce deficitul bugetar sunt în conformitate cu angajamentele asumate de țara noastră pe termen mediu. Totodată, comunicatul agenției reprezintă și un mesaj de încredere pentru investitorii japonezi, în condițiile în care România, prin Ministerul Finanțelor, intenționează să fie un emitent frecvent pe piața de obligațiuni Samurai din Japonia, pentru diversificarea bazei investiționale’, a declarat ministrul de resort, Alexandru Nazare, citat într-un comunicat al MF, remis vineri AGERPRES.

În raport, JCR evidențiază succesul pachetelor fiscale implementate în 2025, care au așezat deficitul pe o traiectorie descendentă. Deficitul guvernamental s-a redus de la 8,7% în 2024 la 7,7% în 2025.

Pentru 2026, măsurile luate, care includ taxarea dividendelor, controlul cheltuielilor salariale și înghețarea beneficiilor sociale, sunt estimate să reducă deficitul la 6,2% din PIB. Deși datoria publică a atins 59,6% din PIB la finalul anului 2025, JCR estimează că aceasta se va stabiliza pe măsură ce deficitul scade, rămânând la un nivel relativ redus față de alte țări cu rating similar.

Un element central al raportului JCR subliniază importanța legăturii dintre finanțarea europeană și reformele interne. Agenția notează că, deși creșterea economică a încetinit la 0,7% în 2025 din cauza inflației și a contracției consumului privat, se anticipează o revenire la 1% în 2026. Această dinamică va fi susținută de o creștere a investițiilor de capital finanțate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF), care ajunge la maturitate în acest an, precum și de o îmbunătățire a exporturilor nete pe fondul scăderii importurilor.

‘Pentru consolidarea fiscală pe termen mediu și lung, JCR consideră că va fi esențial ca Guvernul să mențină creșterea cheltuielilor nete, definită ca reper pentru managementul fiscal, în limitele nivelului recomandat de Consiliul UE în iulie 2025. Agenția monitorizează atent progresul constant în îndeplinirea numeroaselor jaloane legate de reformele structurale necesare pentru primirea subvențiilor RRF. Acest parcurs este considerat vital pentru redresarea graduală a consumului privat și revenirea creșterii economice spre pragul de 2% pe termen mediu, odată ce efectele măsurilor de ajustare fiscală vor fi absorbite complet de economie’, se arată în comunicat.

Raportul JCR confirmă, de asemenea, stabilitatea sistemului financiar românesc, conform MF. Sectorul bancar a păstrat o poziție financiară robustă în pofida mediului macroeconomic volatil, oferind astfel o bază solidă pentru implementarea politicilor de consolidare și pentru menținerea încrederii investitorilor străini.