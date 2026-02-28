Alexandru Nazare, după ce s-a înregistrat excedent bugetar în luna ianuarie: Un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii, care ne obligă în continuare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, vineri, după ce s-a înregistrat excedent bugetar în luna ianuarie, că este ”un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii”, mai ales având în vedere că, în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei.

”Prima lună cu excedent bugetar din 2019: o nouă confirmare a managementului mai bun al finanţelor publice. Un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii, care ne obligă în continuare”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, luna ianuarie 2026 marchează un nou moment important pentru finanţele publice: execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu excedent de 0,85 miliarde lei, respectiv 0,04% din PIB.

”Este prima lună ianuarie cu excedent după 2019, în contextul în care, în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei”, a adugat ministrul.

Acesta explică ce a stat la baza acestui rezultat?

O colectare a veniturilor semnificativ mai bună: 55,12 miliarde lei, +17,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu încasări record la TVA (+23,9% net).

O gestionare prudentă a cheltuielilor: acestea, în total, au scăzut cu 6%, fără a afecta investiţiile, care continuă să fie susţinute în principal din fonduri europene.

Rambursările de TVA au crescut cu 1 miliard de lei şi au ajuns la 4,73 miliarde lei, sprijinind lichiditatea companiilor.

”Această execuţie arată rezilienţă şi responsabilitate în administrarea finanţelor publice. Ajustarea structurală, bazată pe venituri solide şi controlul cheltuielilor curente, consolidează încrederea pieţelor şi investitorilor şi reduce costurile de finanţare pentru România.

De aceea, bugetul pentru 2026 va urmări în continuare să îmbine prudenţa fiscală cu dinamismul economic. Ne vom asigura că investiţiile publice rămân puternice, cu accent pe proiecte de infrastructură, modernizare şi dezvoltare strategică, în special prin fondurile europene”, a mai declarat Nazare.

Potrivit ministrului, prin această abordare, ”România generează bani în economia reală şi devine mai atractivă pentru capitalul internaţional”.

”Stabilitatea finanţelor publice trebuie să fie fundamentul încrederii şi predictibilităţii pe termen lung”, a mai afirmat ministrul Finanţelor.

