Alphabet a ajuns la o capitalizare bursieră de 4.000 de miliarde de dolari grație reorientării pe Inteligența Artificială

Alphabet, compania mamă a Google, a ajuns luni la o capitalizare de piață de 4.000 de miliarde de dolari, deoarece concentrarea sporită pe inteligența artificială a risipit îndoielile investitorilor cu privire la strategia companiei și a readus-o în prim-planul unei curse cu mize mari, transmite Reuters.

Gigantul tehnologic a depășit miercuri Apple în funcție de capitalizarea de piață pentru prima dată din 2019, devenind a doua cea mai valoroasă companie din lume.

Aceste jalon marchează o schimbare remarcabilă în sentimentul investitorilor față de Alphabet, acțiunile sale crescând cu aproximativ 65% în 2025, depășindu-și concurenții din grupul denumit ‘Cei Șapte Magnifici’.

Acțiunile Alphabet au crescut cu alte 6% de la începutul anului, iar ultima creștere a fost de 1,1%.

Schimbarea a fost alimentată de faptul că Alphabet a calmat îngrijorările că a pierdut un avantaj preliminar în domeniul inteligenței artificiale prin transformarea unei unități cloud, odinioară trecute cu vederea, într-un motor important de creștere – și prin atragerea unei investiții rare în tehnologie din partea Berkshire Hathaway.

Noul său model Gemini 3 a primit, de asemenea, recenzii pozitive, intensificând presiunea asupra OpenAI după ce GPT-5 i-a lăsat pe unii utilizatori dezamăgiți. Reuters a dezvăluit că Samsung Electronics intenționează să dubleze anul acesta numărul de dispozitive mobile cu funcții de inteligență artificială bazate pe Gemini de la Google.

Veniturile Google Cloud au crescut cu 34% în al treilea trimestru, iar numărul restant de contracte de vânzare nerecunoscute a ajuns la 155 de miliarde de dolari.

Închirierea cipurilor de inteligență artificială dezvoltate de Google, care erau rezervate pentru uz intern, către clienți externi a permis, de asemenea, un ritm amețitor de creștere.

O dovadă a creșterii cererii este că The Information a dezvăluit că Meta Platforms poartă discuții pentru a cheltui miliarde de dolari pe cipurile Alphabet care să fie utilizate în centrele sale de date începând cu 2027.

În paralel, principala sursă de venituri a Alphabet – afacerile din publicitate – s-a menținut în mare măsură stabile în fața incertitudinii economice și a concurenței intense.

Alphabet este a patra companie care a atins pragul de 4.000 de miliarde de dolari, după Nvidia, Microsoft și Apple.

Acțiunile Alphabet au beneficiat și de faptul că un judecător american a decis în septembrie împotriva divizării companiei și a permis acesteia să păstreze controlul asupra browserului Chrome și a sistemului de operare mobil Android.