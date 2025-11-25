Amazon promite investiţii de până la 50 de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii AI şi supercomputing dedicate guvernului SUA

Amazon.com a anunţat luni că va investi până la 50 de miliarde de dolari pentru a extinde capacităţile de inteligenţă artificială şi supercomputing destinate clienţilor guvernamentali ai Amazon Web Services (AWS), într-unul dintre cele mai mari angajamente de infrastructură cloud dedicate sectorului public, transmite Reuters.

Proiectul, care ar urma să înceapă în 2026, va adăuga aproximativ 1,3 gigawaţi de capacitate AI şi high-performance computing în regiunile AWS Top Secret, AWS Secret şi AWS GovCloud, prin construirea de centre de date dotate cu tehnologii avansate de procesare şi reţelistică. AWS deserveşte în prezent peste 11.000 de agenţii guvernamentale americane.

Marile companii tehnologice, inclusiv OpenAI, Alphabet şi Microsoft, investesc la rândul lor miliarde de dolari pentru a dezvolta infrastructura necesară serviciilor AI, alimentând cererea uriaşă de putere de calcul. Un gigawatt este suficient pentru a alimenta în medie aproximativ 750.000 de gospodării americane.

”Această investiţie elimină barierele tehnologice care au ţinut în loc instituţiile guvernamentale”, a declarat Matt Garman, directorul executiv al AWS. Amazon nu a precizat un calendar exact pentru cheltuieli.

Prin această iniţiativă, agenţiile federale vor avea acces la serviciile avansate de AI oferite de AWS, precum SageMaker pentru antrenarea şi personalizarea modelelor, Bedrock pentru implementarea de modele şi agenţi, şi modele fundamentale precum Amazon Nova şi Anthropic Claude.

Guvernul federal urmăreşte dezvoltarea unor soluţii AI adaptate şi reducerea semnificativă a costurilor prin utilizarea capacităţilor dedicate ale AWS, într-un moment în care SUA, alături de state precum China, intensifică eforturile pentru consolidarea poziţiei în tehnologiile emergente.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.