Americanii ar putea cheltui 14,2 miliarde de dolari de Cyber Monday, impulsionaţi de consumatorii cu venituri mari

Cheltuielile online din SUA sunt estimate să atingă 14,2 miliarde de dolari în Cyber Monday, potrivit Adobe Analytics, după un weekend de Black Friday puternic, marcat de cheltuieli ridicate din partea consumatorilor înstăriţi şi de vânătoare intensă de reduceri în rândul celor cu venituri mai mici, transmite Reuters.

Americanii ar urma să cheltuie cu 6,3% mai mult decât în Cyber Monday-ul de anul trecut, zi care rămâne, tradiţional, cel mai mare eveniment de cumpărături online al anului şi punctul culminant al celor patru zile de reduceri care încep după Thanksgiving.

Vânzările online de Black Friday au atins un record de 11,8 miliarde de dolari, iar totalul pentru weekend a urcat la 23,6 miliarde, în creştere cu aproximativ 9% faţă de 2023. În schimb, cumpărăturile în magazine fizice au scăzut cu 5,3%, arată datele RetailNext.

Consumul a fost puternic polarizat: gospodăriile cu venituri mari au cheltuit mai liber, în timp ce cumpărătorii cu venituri reduse au ales produse mai ieftine sau au cumpărat mai puţine articole, orientându-se spre retaileri precum Walmart şi Target.

Produsele de lux sunt aşteptate să depăşească uşor ritmul general de creştere, spun analiştii. Pe ansamblu, evoluţia rămâne solidă, în pofida încrederii scăzute a consumatorilor şi a presiunilor din cauza tarifelor comerciale.

Retailerii au fost mai prudenţi cu discounturile şi au lansat promoţii mai devreme: campaniile Walmart, de exemplu, au început pe 14 noiembrie şi se desfăşoară în trei faze până pe 1 decembrie.

Tehnologia joacă un rol tot mai important. Chatboţii şi instrumentele IA au fost folosite masiv pentru compararea preţurilor şi identificarea reducerilor.

Potrivit Salesforce, ”AI este acceleratorul suprem al cumpărăturilor”, conducând utilizatorii direct spre achiziţii.

Mai mult de jumătate din cheltuielile online de Cyber Monday sunt aşteptate din trei categorii: electronice, îmbrăcăminte şi mobilier. Adobe estimează că traficul generat de AI către site-urile retailerilor americani va creşte cu 670% faţă de anul trecut.