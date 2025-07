Anastasiu, întrebat cât trebuie să fie deficitul până la sfârşitul anului: Trebuie să avem sub 8% şi anul viitor trebuie să avem sub 6%

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a afirmat că deficitul bugetar al României la finalul acestui an trebuie să fie sub 8%, iar în 2026 să coboare sub 6%. El a precizat că s-a ajuns în această situaţie din cauza unui stat ineficient care a cheltuit mulţi bani cu creşterile de salarii şi de pensii şi care a deschis multe şantiere pentru care nu există fondurile necesare pentru a fi duse la bun sfârşit. El a precizat că poţi renunţa la construirea unui stadion sau a unei săli de sport, mai degrabă decât la construcţia unor spitale, şcoli sau autostrăzi.

Anastasiu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, ce deficit trebuie să aibă România până la sfârşitul anului, pentru a fi credibilă în ochii finanţatorilor.

”Ar fi trebuit să avem şapte şi avem probabil un 7,8-7,9 sperăm. Trebuie să avem sub 8% şi anul viitor trebuie să avem sub 6%. Ţinta este 6% pentru că de-abia atunci intrăm în ce ne-am angajat acum patru ani. Anul următor, deci noi ne-am duce în 10% din PIB şi la anul viitor trebuie să fim la 6%. Deci sunt 4% într-un an şi jumătate, ceea ce este foarte greu, dar nu avem alternativă. După care mai coborâm câte un procent în fiecare an, până când ajungem la trei. Şi la toate lucrurile astea România s-a angajat. Nu ieri, nu azi, nu de noi, acum trei ani”, a afirmat Dragoş Anastasiu.

La remarca potrivit căreia principala cauză a acestui deficit a fost scrutinul prezidenţial, vicepremierul a invocat ”cauze cronice”.

”Avem cauze cronice. un stat ineficient, care a tot cheltuit şi a tot cheltuit şi a tot cheltuit, şi astea sunt de foarte mult timp, un stat ineficient. Acut s-au întâmplat următoarele lucruri: creştere mare, dorită, dar nesustenabilă de pensii, creştere mare, dorită, dar nesustenabilă de salarii în zona bugetară, anul trecut. Că din raţiuni electorale sau nu, nu ştiu să vă spun, şi investiţii dorite, necesare, 14.703 şantiere deschise pe care ni le dorim, dar pentru care nu avem suficient de mulţi bani ca să ştim 100% că le ducem repede la sfârşit, deci probabil că va trebui să mai diminuăm din tempo”, a transmis vicepremierul.

La comentariul potrivit căruia nu putem construi zece stadioane în acelaşi timp, vicepremierul a replicat: ”Nu putem şi câteodată nici nu-i necesar. Pentru că în momentul de faţă, ok, poţi să renunţi la un stadion, poţi să renunţi la o sală de sport, poţi să renunţi la multe alte chestiuni, dar mai degrabă nu am renunţa la spitale, la şcoli şi la autostrăzile de care avem nevoie, nu să ne plimbăm cu maşina pe acolo, ci pentru că ne aduc pe de o parte o bunăstare pe sănătate şi pe educaţie, adică o îmbunătăţire, şi pe de altă parte ne aduc creşterea economică. Şi din creşterea economică finanţăm înapoi pensii, salarii. Deci noi trebuie să avem creştere economică şi asta va trebui să stimulăm”, a explicat Dragoş Anastasiu.