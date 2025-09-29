ANOFM: 104.309 de persoane au fost angajate în primele opt luni ale anului

Un număr de 104.309 de persoane au fost integrate pe piața muncii, în primele opt luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă implementate de structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), informează, luni, instituția.

Din totalul persoanelor ocupate până la 31 august, 52.889 au peste 45 de ani, 19.626 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 8.258 au între 30 și 35 de ani, 8.071 au între 25 și 30 de ani, iar 15.465 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 18.681 sunt tineri NEET.

Numărul femeilor încadrate este de 49.427, iar al bărbaților de 54.882, ponderea acestora în totalul persoanelor încadrate fiind de 47,39%, respectiv de 52,61%.

În funcție de rezidență, 53.911 persoane angajate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 50.398 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (34.026), profesionale (24.904), gimnaziale (24.703), 11.793 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele opt luni ale anului, 29.652 fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile.

Un clasament al județelor cu cele mai multe persoane angajate arată că București ocupă primul loc (10.484), urmat de Iași (4.562) și de Timiș (4.017).

În perioada de referință, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 285.628 persoane.