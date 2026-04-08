ANOFM a demarat plata creanţelor salariale restante pentru angajaţii Liberty Galaţi, Damen Mangalia şi Romaero

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă, miercuri, că a demarat procesul de plată a creanţelor salariale restante pentru angajaţii societăţilor Liberty Galaţi S.A., Damen Shipyards Mangalia S.A. şi Romaero S.A. Bucureşti.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de ANOFM, de aceste plăţi beneficiază 2.946 de salariaţi ai Liberty Galaţi S.A., pentru care a fost alocată suma de 57.057.902 lei, 1.031 de salariaţi ai Damen Shipyards Mangalia S.A., pentru care s-a plătit suma de 21.065.133 lei, precum şi 710 salariaţi ai Romaero S.A. Bucureşti, pentru care a fost achitată suma de 4.010.172 lei.

”Transferurile aferente salariilor restante au început în cursul zilei de 7 aprilie 2026, urmând ca sumele să ajungă în conturile bancare ale celor 4.687 de beneficiari înainte de Sărbătorile Pascale”, a transmis instituţia citată.

Plăţile sunt efectuate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în baza documentaţiei puse la dispoziţie de angajatori.

De asemenea, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) informează că plăţile indemnizaţiilor de şomaj şi ale primelor acordate în baza Legii nr. 76/2002 au fost devansate, în contextul sărbătorilor.

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 31 martie, o HG pentru desemnarea listei peratorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Aceştia sunt Liberty Galaţi, Liberty Tubular, Romaero SA şi Diamond Shipyards Mangalia, iar purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că decizia va permite ca angajaţii să-şi primească salariile restante.

Ulterior, ministrul Economiei, Irineu Darău, anunţa că peste 4.500 de oameni de la Liberty Galaţi, Damen Shipyards Mangalia şi Romaero îşi vor lua salariile, iar forţa de muncă strategică va fi păstrată.

”Protejăm direct mii de locuri de muncă şi menţinem în funcţiune capacităţi industriale esenţiale pentru economia României”, a transmis atunci ministrul.