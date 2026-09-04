ANPC: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei în urma controalelor derulate în perioada 31 august – 4 septembrie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,6 milioane de lei, în urma unor acțiuni de control la 1.322 de operatori economici la nivel național, în perioada 31 august – 4 septembrie 2026.

Potrivit unui comunicat al ANPC, controalele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor.

Comisarii ANPC au mai acordat 411 avertismente și au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 97.000 de lei, temporar produse în valoare de peste 1,4 milioane de lei și au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 12 operatori economici.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 12 milioane de lei.

Principalele neconformități constatate au fost: comercializarea unor produse depreciate calitativ; nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător pentru produsele alimentare; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare unei informări corecte, complete și precise; preluarea incorectă sau incompletă a informațiilor obligatorii pe ambalaje; comercializarea unor produse neconforme sau expirate.

De asemenea, au mai fost constatate practici comerciale incorecte, informare înșelătoare, nerespectarea prevederilor Legii nr. 162/2026 privind modificarea prețurilor la carburanți, prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, precum și întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.