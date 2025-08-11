ANSVSA: Amenzi de peste 3,36 milioane de lei în unități de alimentație publică și comerț de pe litoral

Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de peste 3,36 milioane de lei în cadrul controalelor derulate de la 1 iulie și până în prezent în unități de alimentație publică și comerț de pe litoral, fiind emise 19 ordonanțe de interzicere a activității, iar peste 1,65 de tone de alimente au fost retrase de la comercializare.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), transmis luni AGERPRES, au fost verificate până în prezent 1.557 de unități de alimentație publică și comerț în toate cele șase zone turistice de pe litoral, de la Vadu până la Vama Veche.

‘În urma controalelor, au fost aplicate 310 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.364.200 de lei, au fost emise 16 ordonanțe de suspendare temporară și 19 de interzicere a activității, iar 1.651 de kg de produse alimentare neconforme (carne, produse din carne, pește, lactate și produse de patiserie) au fost reținute și direcționate către unități de neutralizare. Unitățile verificate au inclus: 816 restaurante și terase, 35 de pizzerii, 80 de cofetării și patiserii, 159 de unități fast-food, 100 de baruri/braserii/bufete, 150 de magazine alimentare, 2 hypermarketuri/supermarketuri și 215 unități din alte categorii (cantine, unități tip catering, food truck, tonete, puncte gastronomice locale, beach bar-uri)’, se arată în comunicat.

Inspectorii ANSVSA au identificat în urma controalelor condiții improprii de igienă în spațiile de producție și depozitare, lipsa documentelor de înregistrare sanitar-veterinară, neefectuarea operațiunilor DDD, comercializarea de produse expirate, lipsa fișelor de aptitudini pentru personal și etichetarea incorectă a produselor alimentare.

‘Siguranța alimentelor este rezultatul unui efort comun între autorități și operatorii din industria alimentară. În sezonul estival, când numărul turiștilor crește considerabil, inspectorii ANSVSA lucrează în strânsă colaborare cu agenții economici pentru prevenirea oricăror riscuri și respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare. Fiecare control are scopul de a proteja sănătatea publică, iar atunci când constatăm abateri, intervenim prompt și ferm. Misiunea noastră este ca toți turiștii să se bucure de o vacanță în deplină siguranță’, a declarat, în comunicatul citat, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul logistic al autolaboratorului DSVSA Constanța și al Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, care au analizat probe prelevate din materii prime, produse finite și teste de sanitație, asigurând intervenții rapide și măsuri precise în cazul produselor neconforme.

Controalele vor continua pe toată durata sezonului estival, în toate cele șase zone turistice de pe litoral, de la Vadu până la Vama Veche, cu intensificări în weekend-uri și în perioadele de vârf turistic.