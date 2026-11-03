Anthropic raportează venituri trimestriale de 17 miliarde de dolari, dar şi pierderi uriaşe

Anthropic, compania americană care dezvoltă asistentul de inteligenţă artificială Claude, a raportat venituri de aproximativ 17 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, în creştere cu 1.127% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Compania a dezvăluit însă şi angajamente de cheltuieli de 895,4 miliarde de dolari, în principal pentru infrastructura necesară dezvoltării AI, potrivit documentelor actualizate depuse la autoritatea americană de reglementare a pieţei de capital (SEC), relatează CNBC.

În primele nouă luni ale anului, veniturile Anthropic au ajuns la 33,24 miliarde de dolari, în creştere cu aproximativ 1.200% faţă de perioada similară din 2025. Compania a înregistrat însă o pierdere netă de 104 miliarde de dolari, comparativ cu 25,1 miliarde de dolari cu un an înainte. Cea mai mare parte a pierderii a fost determinată de modificarea valorii juste a obligaţiunilor convertibile şi a datoriilor asociate instrumentelor financiare derivate.

Numai în trimestrul al treilea, Anthropic a raportat o pierdere netă de 23,29 miliarde de dolari. Deşi veniturile continuă să crească accelerat, ritmul de expansiune trimestrială a încetinit semnificativ, la aproximativ 47%, faţă de 144% în trimestrul al doilea şi 132% în primele trei luni ale anului.

Datele financiare au fost publicate într-o versiune revizuită a prospectului de listare la bursă, depus luni la SEC. Documentul iniţial, prezentat săptămâna trecută, includea numai rezultatele din primul semestru. Anthropic se pregăteşte pentru o posibilă ofertă publică iniţială (IPO), care ar putea deveni una dintre cele mai importante listări din istoria sectorului tehnologic.

Unul dintre cele mai importante elemente ale noului prospect îl reprezintă obligaţiile financiare viitoare. Anthropic a precizat că a încheiat contracte de achiziţie şi de leasing cu angajamente totale de aproximativ 895,4 miliarde de dolari, aproape integral legate de capacitatea de calcul şi infrastructura AI. Acestea reprezintă angajamente contractuale, nu cheltuieli efectuate deja.

Costurile pentru infrastructură şi capacitate de calcul au crescut cu 14,4 miliarde de dolari în primele nouă luni, un avans de 329% faţă de anul precedent. Anthropic utilizează infrastructură furnizată de Amazon, Google, SpaceX şi operatori specializaţi de centre de date, încercând să îşi extindă rapid capacitatea pentru antrenarea şi operarea modelelor de inteligenţă artificială.

Publicarea acestor date intervine într-un moment în care investitorii sunt tot mai preocupaţi de rentabilitatea cheltuielilor pentru AI. Creşterea dobânzilor ar putea îngreuna finanţarea dezvoltatorilor de centre de date, în timp ce investiţiile masive ale marilor companii tehnologice pun presiune asupra fluxurilor de numerar. Există şi îngrijorări că infrastructura necesară Anthropic nu va putea fi construită suficient de repede pentru a răspunde cererii.

Fondată în urmă cu cinci ani de Dario Amodei şi alţi foşti cercetători OpenAI, Anthropic încearcă să se diferenţieze prin accentul pus pe siguranţa sistemelor AI. Prospectul de listare include peste 90 de pagini dedicate riscurilor, de la dificultăţile tehnice şi financiare ale extinderii infrastructurii până la presiunile politice şi provocările legate de concilierea obiectivelor comerciale cu siguranţa tehnologiei.

Principalul său rival, OpenAI, a depus confidenţial documentele preliminare pentru listarea la bursă în luna iunie şi vizează o posibilă debutare pe piaţa de capital în 2027. Rezultatele Anthropic arată amploarea cererii pentru servicii de inteligenţă artificială, dar şi costurile şi obligaţiile financiare considerabile pe care companiile trebuie să le suporte pentru a susţine această expansiune.