Arabia Saudită prevede în 2025 un deficit bugetar dublu față de anul trecut

Arabia Saudită a anunțat marți că prevede un deficit bugetar de aproximativ 5,3% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2025, mai mult decât dublu față de 2,3% anunțat la sfârșitul anului 2024, din cauza cheltuielilor mai importante decât se aștepta și a veniturilor mai mici din petrol, notează AFP.

Conform proiecțiilor preliminare ale Ministerului saudit al Finanțelor, deficitul bugetar urmează să rămână la un nivel ridicat în 2026, ajungând la 165 de miliarde de riali (aproximativ 44 de miliarde de dolari), sau 3,3% din PIB.

Cheltuielile ar urma să se ridice la 1.313 trilioane de riali (aproximativ 349 de miliarde de dolari), iar veniturile la 1.147 de trilioane de riali.

Autoritățile prevăd o creștere reală a PIB-ului de 4,4% în 2025, determinată de o creștere ‘cu 5% a activităților non-petroliere’ și o creștere de 4,6% în 2026.

Monarhia din Golf, cea mai mare economie a lumii arabe, este angajată într-un vast program de reforme care vizează reducerea dependenței sale de petrol, concentrându-se pe dezvoltarea turismului și a afacerilor, în special mega-proiecte precum NEOM, un mega-oraș futurist în mijlocul deșertului.

Aceste proiecte reprezintă un cost mare pentru finanțele publice, veniturile guvernamentale fiind așteptate să scadă cu 13,4% față de 2024.

Aramco, cel mai mare exportator de petrol din lume și pilon al economiei saudite, a suferit o scădere a profiturilor timp de zece trimestre consecutive de la rezultatele sale record de la sfârșitul anului 2022.

Colosul saudit a înregistrat o scădere a profiturilor sale cu o rată anuală de 4,6% în primul trimestru al anului, apoi cu 22% în al doilea trimestru.

Ministerul Finanțelor prognozează, de asemenea, deficite bugetare de 2,3% din PIB în 2027 și de 2,2% în 2028.