Argintul a trecut vineri de pragul de 75 de dolari uncia, iar aurul şi platina au atins noi maxime istorice

Argintul a depăşit vineri pentru prima dată nivelul de 75 de dolari pe uncie, în timp ce aurul şi platina au atins noi recorduri istorice, susţinute de aşteptările privind reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA şi de tensiunile geopolitice, care au amplificat cererea pentru active de refugiu, transmite Reuters.

Argintul spot a crescut cu 4,5%, la 75,20 dolari pe uncie, după ce a atins un maxim istoric de 75,62 dolari. Metalul a înregistrat un avans de aproximativ 161% de la începutul anului, pe fondul deficitelor de ofertă, al includerii sale pe lista mineralelor critice din SUA şi al intrărilor puternice de capital investiţional.

Aurul spot a urcat cu 1,1%, la 4.526,92 dolari pe uncie, după ce a atins anterior un nou record, de 4.533,14 dolari. Contractele futures pe aur din SUA, cu livrare în februarie, au avansat cu 1,3%, la 4.559 dolari.

”Aşteptările privind relaxarea suplimentară a politicii monetare a Fed în 2026, un dolar mai slab şi intensificarea tensiunilor geopolitice alimentează volatilitatea pe pieţe cu lichiditate redusă. Există un anumit risc de marcări de profit înainte de finalul anului, însă trendul rămâne puternic”, a declarat Peter Grant, vicepreşedinte şi strateg senior pentru metale la Zaner Metals.

Pieţele anticipează două reduceri ale dobânzilor în 2026, prima fiind aşteptată în jurul mijlocului anului, pe fondul speculaţiilor că preşedintele SUA, Donald Trump, ar putea numi un preşedinte al Fed cu o orientare mai relaxată, ceea ce ar consolida aşteptările privind o politică monetară mai acomodativă. În acest context, indicele dolarului american este pe cale să înregistreze o scădere săptămânală, sporind atractivitatea aurului pentru investitorii din afara SUA.

Pe plan geopolitic, Statele Unite au efectuat lovituri aeriene împotriva militanţilor Statului Islamic în nord-vestul Nigeriei, potrivit declaraţiilor făcute joi de preşedintele Trump, un factor suplimentar care a susţinut cererea pentru metale preţioase.

”Nivelurile de 77 şi chiar 80 de dolari pe uncie la argint sunt realizabile până la finalul anului. Pentru aur, următorul obiectiv este 4.686,81 dolari, iar pragul de 5.000 de dolari ar putea fi atins în prima jumătate a anului viitor”, a adăugat Grant.

Aurul se îndreaptă spre cel mai puternic câştig anual din 1979, susţinut de politica monetară mai relaxată a Fed, achiziţiile băncilor centrale, intrările în fondurile tranzacţionate la bursă şi tendinţele continue de de-dolarizare.

Pe segmentul cererii fizice, reducerile de preţ la aur în India au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele peste şase luni, pe fondul temperării cumpărăturilor de retail din cauza preţurilor record, în timp ce în China discounturile s-au restrâns semnificativ faţă de maximele ultimilor cinci ani.

Între timp, platina spot a crescut cu 8,7%, la 2.411,46 dolari pe uncie, după ce a atins un maxim istoric de 2.448,25 dolari, iar paladiul a urcat cu aproape 10%, la 1.850,76 dolari.

Toate metalele preţioase se îndreaptă spre câştiguri săptămânale, platina consemnând cea mai mare creştere săptămânală din istorie.