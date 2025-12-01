Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 17,6% în octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 671,2 milioane de lei, de la 814,5 milioane de lei în septembrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de Agerpres.

Arieratele de peste 90 de zile s-au redus cu 24,44%, de la 258,6 milioane lei, până la 195,4 milioane lei, iar cele de peste 120 de zile au scăzut cu 25%, de la 356,6 milioane de lei, în septembrie 2025, la 267,6 milioane de lei în octombrie. Arieratele peste 360 de zile au înregistrat un avans de 4,4%, de la 199,3 milioane lei, până la 208,2 milioane lei.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte bugetele locale, arieratele s-au diminuat cu 18,98%, de la 781,11 milioane de lei (în septembrie 2025) la 632,9 milioane de lei (în octombrie 2025).

Arieratele de peste 90 de zile au scăzut cu 25,23%, la 182,6 milioane lei, cele peste 120 de zile s-au redus cu 27,47%, la 252 milioane lei, iar arieratele mai mari de 360 de zile s-au majorat cu 4,6%, până la 198,3 milioane de lei.

La capitolul „Buget de stat şi autonome”, arieratele au crescut de la 33,4 milioane de lei în septembrie 2025, la 38,3 milioane de lei în octombrie 2025 (+14,6%).

Arieratele de peste 90 de zile au consemnat o scădere 10,42%, ajungând la 12,9 milioane lei. Cele de peste 120 de zile s-au majorat cu 68,47%, la 15,5 milioane lei, iar cele mai mari de 360 de zile au crescut cu 2,04%, la 10 milioane lei.