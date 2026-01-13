AUR atacă în instanță mărirea taxelor locale

AUR a anunțat, luni, declanșarea procedurilor legale pentru atacarea în instanță a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind creșterea taxelor locale, solicitând suspendarea ‘de urgență’ a executării acesteia.

‘AUR anunță că aleșii săi din Consiliul General al Municipiului București au declanșat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, prin plângere prealabilă și cerere de suspendare în contencios administrativ, pentru a opri aplicarea unei decizii care lovește direct în bucureșteni și în autonomia administrației locale. AUR a fost singurul grup politic din Consiliul General care a votat împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, refuzând să gireze o măsură adoptată pe repede înainte, fără transparență reală și cu efecte fiscale împovărătoare pentru oameni’, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit AUR, ‘hotărârea atacată reprezintă în esență o simplă transcriere a dispozițiilor adoptate prin Ordonanța de Urgență nr. 78/2025, respectiv reflectă transpunerea unei voințe discreționare a Guvernului, în dauna oricărei voințe a administrației publice locale’.

AUR a menționat că în cazul acestei hotărâri s-au ocolit consultarea publică și dezbaterea reală în CGMB, fapt care ridică ‘probleme majore de legalitate și de respect față de bucureșteni’.

În același timp, convocarea ‘de îndată’ a ședinței CGMB este calificată de AUR drept un artificiu care a blocat deliberarea și amendarea actului normativ.

Prin cererea depusă la Tribunalul București, AUR a solicitat suspendarea de urgență a executării hotărârii, invocând ‘existența unui caz bine justificat și a unei pagube iminente’.

Pentru toate aceste motive, se impune revocarea imediată a Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, susțin consilierii municipali AUR în plângerea prealabilă. În cererea de suspendare, aceștia concluzionează: ‘Pentru toate aceste motive, se impune suspendarea executării actului administrativ până la pronunțarea instanței de fond’, se arată în comunicatul AUR.