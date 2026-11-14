AUR cere dezbatere parlamentară privind introducerea RO Wallet și garanții pentru protecția datelor personale

AUR a solicitat vineri dezbatere parlamentară privind introducerea portofelului electronic pentru identitate digitală și garanții pentru protecția datelor personale, contestând reglementarea prin ordonanță de urgență.

Potrivit unui comunicat al AUR remis AGERPRES, un sistem care gestionează datele personale ale milioanelor de români nu poate fi reglementat fără garanții clare privind viața privată, caracterul voluntar al utilizării și securitatea informațiilor.

‘Guvernul Niculescu invocă riscul sancțiunilor europene pentru RO Wallet. Guvernul Niculescu pregătește lansarea RO Wallet, portofelul electronic pentru identitate digitală, începând cu 14 ianuarie 2027, și invocă obligațiile europene pentru justificarea adoptării proiectului prin ordonanță de urgență. AUR contestă necesitatea acestei proceduri, (…) cere păstrarea documentelor fizice și auditarea independentă a sistemului’, se arată în comunicat.

AUR menționează că Regulamentul european eIDAS 2.0 (UE 2024/1183) stabilește obligația statelor membre de a pune la dispoziție portofele europene pentru identitate digitală până la sfârșitul anului 2026, dar nu impune adoptarea acestora prin ordonanțe de urgență. Spre deosebire de directive, regulamentele europene sunt direct aplicabile, iar mecanismul accelerat de sancționare pentru netranspunerea directivelor nu este incident în acest caz, a explicat partidul.

‘AUR solicită Guvernului să explice concret ce sancțiuni financiare invocă, în ce condiții ar putea fi aplicate și de ce procedura legislativă parlamentară nu ar permite îndeplinirea obligațiilor europene. Articolul 115 alineatele (4) și (6) din Constituție condiționează adoptarea ordonanțelor de urgență de existența unei situații extraordinare și interzice afectarea drepturilor și libertăților fundamentale prin asemenea acte normative. În condițiile în care proiectul privește categorii sensibile de informații personale și prevede, potrivit observațiilor juridice formulate asupra acestuia, păstrarea anumitor jurnale informatice timp de zece ani, AUR cere clarificarea temeiului legal, a scopului colectării și a accesului la aceste date. Dreptul la viață privată nu poate fi tratat ca un detaliu tehnic, iar Guvernul trebuie să demonstreze atât necesitatea urgenței, cât și respectarea limitelor constituționale’, se subliniază în comunicat.

Potrivit notei de informare a Ministerului Afacerilor Interne, RO Wallet va permite utilizarea electronică a datelor de identificare, a permisului de conducere și a informațiilor privind domiciliul și reședința, a indicat AUR.

‘AUR cere garantarea prin lege a caracterului strict opțional al aplicației, fără condiționarea accesului la servicii publice sau private de instalarea acesteia. Documentele fizice trebuie să rămână pe deplin valabile, iar persoanele vârstnice, cetățenii fără telefoane inteligente și locuitorii din zonele cu acces digital limitat nu trebuie să fie dezavantajați. Totodată, AUR solicită stocarea locală a datelor, evitarea constituirii unor evidențe centralizate care să permită urmărirea utilizatorilor, auditarea independentă a codului sursă și a infrastructurii de securitate cibernetică, precum și posibilitatea ca fiecare cetățean să decidă exact ce informații transmite. Ministerul Afacerilor Interne trebuie să publice costurile de dezvoltare și mentenanță, contractele atribuite, regulile de acces la informații și perioada de păstrare a fiecărei categorii de date. O eventuală versiune beta nu trebuie prezentată drept îndeplinire a obligațiilor europene fără demonstrarea conformității sale cu cerințele regulamentului’, se transmite prin comunicat.

AUR a completat că nu se opune digitalizării, ci adoptării în grabă a unor măsuri care ‘pot afecta viața privată a românilor, fără control parlamentar și garanții verificabile’,

‘Guvernul Niculescu trebuie să retragă justificările insuficient fundamentate privind urgența, să prezinte public toate implicațiile proiectului și să permită dezbaterea sa transparentă în Parlament. Identitatea digitală trebuie să rămână un instrument aflat sub controlul cetățeanului, nu o modalitate de extindere a controlului statului asupra vieții private’, a mai transmis AUR.