De la monedă la hartă: elevii din Alexandria au descoperit istoria și geografia lumii prin monede și bancnote autentice

O monedă poate spune povestea unei civilizații, iar o bancnotă poate deveni punctul de plecare pentru o călătorie prin istoria și geografia lumii. Aceasta este ideea din spatele proiectului educațional „De la monedă la hartă, o călătorie prin lumea întreagă”, organizat de Primăria Municipiului Alexandria și Antena 3 CNN. Evenimentul a avut loc joi, 12 noiembrie, la Alexandria, și a reunit elevi de gimnaziu și liceu, profesori și reprezentanți ai administrației locale, într-o inițiativă dedicată încurajării pasiunii pentru istorie, geografie și numismatică.

Inițiativa își propune să transforme învățarea într-o experiență interactivă, oferindu-le elevilor de gimnaziu și liceu posibilitatea de a descoperi istoria, cultura, economia și particularitățile geografice ale statelor lumii pornind de la obiecte autentice: monede și bancnote provenite din țări de pe toate continentele.

Evenimentul a reunit elevi și profesori din șapte unități de învățământ din Alexandria și s-a desfășurat în două sesiuni, dedicate claselor V–VIII și IX–XII. La întâlnire au participat și reprezentanți ai administrației locale: Octavian Teodorescu, City manager al municipiului Alexandria și Ionela Ene, Viceprimar al municipiului Alexandria.

De la performanța școlară la cultivarea pasiunii pentru cunoaștere

Proiectul continuă direcția inițiativelor dedicate susținerii excelenței în educație, promovate și în cadrul Galei Excelenței în Educație, organizată în 5 octombrie.

Dacă gala a adus în prim-plan rezultatele remarcabile ale elevilor și profesorilor, „De la monedă la hartă” pune accent pe ceea ce stă la baza performanței: curiozitatea, pasiunea pentru cunoaștere și dorința de a descoperi.

Adresat elevilor din clasele V–VIII și IX–XII, proiectul reprezintă o metodă complementară de educație extrașcolară și un instrument de sprijin pentru pregătirea participării la viitoare concursuri și olimpiade de istorie și geografie, la nivel local, național și internațional.

Activitățile sunt coordonate de profesorii de geografie și istorie, care adaptează conținuturile la nivelul de vârstă al elevilor și îi încurajează să cerceteze, să analizeze și să prezinte informațiile descoperite.

Monede și bancnote autentice, transformate în instrumente educaționale

În centrul proiectului se află colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”, utilizată ca suport didactic pentru explorarea istoriei și geografiei.

Fiecare număr al colecției cuprinde monede sau bancnote autentice, retrase din circulație, însoțite de un certificat de autenticitate garantat de Educational Coin Company, fișe numismatice și o revistă ilustrată cu informații despre istoria, geografia, economia și cultura țării prezentate.

Simbolurile naționale, personalitățile istorice, monumentele și elementele culturale reprezentate pe monede și bancnote pot constitui puncte de plecare pentru documentare, localizare pe hartă și înțelegerea evoluției statelor și civilizațiilor.

În cadrul evenimentului, Daniel Suzeanu, colecționar și organizator al Târgului Colecționarilor Numismag, a participat la un dialog moderat de Mihaela Bîrzilă, jurnalist Antena 3 CNN, despre istoria banilor, evoluția sistemelor monetare și semnificația simbolurilor prezente pe monedele și bancnotele din întreaga lume.

Șapte școli, șapte țări și o călătorie prin istoria și geografia lumii

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului a fost dedicat prezentărilor realizate de elevii din Cercul de geografie și Cercul de istorie din șapte școli din Alexandria, care au devenit, pentru câteva minute, adevărați ghizi ai unor călătorii culturale și istorice.

În prima sesiune, dedicată gimnaziului, elevii de la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” au prezentat India, cei de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” au explorat Franța, echipa Școlii Gimnaziale „Av. Al. Colfescu” a adus în atenție Italia, iar elevii Școlii Gimnaziale Nr. 7 au prezentat România.

Călătoria a continuat în sesiunea dedicată liceenilor, cu prezentări despre Norvegia, realizată de elevii Colegiului Național „Al. I. Cuza”, Japonia, prezentată de Colegiul Național „Mircea Scarlat”, și Statele Unite ale Americii, explorate de elevii Liceului Teoretic „Al. Ghica”.

Prin documentare, analiză și prezentări susținute în fața colegilor și profesorilor, participanții au avut ocazia să își valorifice cunoștințele, să își dezvolte abilitățile de comunicare și să descopere conexiunile dintre istorie, geografie, cultură și economie.

O altă perspectivă asupra educației: învățarea prin descoperire

„De la monedă la hartă, o călătorie prin lumea întreagă” pornește de la convingerea că educația devine mai atractivă atunci când informațiile teoretice sunt asociate cu experiențe concrete.

Pentru elevi, contactul direct cu monede și bancnote autentice poate transforma o țară de pe hartă într-o poveste despre oameni, civilizații, evenimente și transformări istorice.

Pentru profesori, colecția reprezintă o resursă educațională complementară, care poate fi integrată în activități de cercetare, proiecte interdisciplinare și pregătirea elevilor pentru competițiile școlare.

Dincolo de descoperirea unor țări și culturi, proiectul cultivă curiozitatea și dorința de învățare, să stimuleze gândirea critică și să încurajeze viitoarele performanțe școlare.