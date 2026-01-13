Aurul a depășit 4.600 de dolari, iar argintul a crescut cu peste 4% într-o singură zi

Aurul și argintul au înregistrat o creștere bruscă la începutul săptămânii, prețurile acestora majorându-se semnificativ în prima zi de tranzacționare. Evoluția reprezintă un semn clar al unei cereri sporite pentru metale prețioase, într-un context de incertitudine globală accentuată.

De la închiderea piețelor de vineri, 9 ianuarie, până luni, 12 ianuarie:

Creșterea prețurilor metalelor prețioase a fost alimentată de două crize aflate în evoluție

Prima este reprezentată de protestele continue din Iran, marcate de o escaladare accentuată, un număr tot mai mare de victime și schimburi de amenințări între liderii Republicii Islamice și administrația președintelui Donald Trump.

A doua este scandalul izbucnit în jurul președintelui Rezervei Federale din Statele Unite, Jerome Powell, împotriva căruia a fost inițiată o anchetă privind renovarea clădirii băncii centrale. Powell însuși a amplificat tensiunile printr-o declarație publică în mass-media, acuzându-l pe președintele Donald Trump de presiuni politice.

Combinația dintre incertitudinea geopolitică și tulburările din funcționarea celei mai importante bănci centrale din lume a oferit un impuls puternic activelor de tip „refugiu”, precum aurul și argintul.

O mișcare de o asemenea amploare într-o singură zi este relativ rară și indică, de regulă, o reacție emoțională și colectivă a piețelor. Analiștii susțin că un astfel de început de an este adesea un semnal al unei volatilități crescute și al unui interes susținut pentru metalele prețioase și în lunile următoare.

Potrivit lui Victor Dima, Manager Trezorerie la Tavex România, potențialul pe termen lung al aurului este departe de a fi epuizat: „Mișcarea actuală face parte dintr-un ciclu ascendent mai amplu. Dacă tendințele globale se mențin și problemele sistemelor monetare se adâncesc, prețul aurului de investiție ar putea atinge 10.000 de dolari pe uncie până la finalul acestui ciclu.”

Creșterea abruptă a prețurilor arată că investitorii caută siguranță într-un mediu tot mai incert. Atunci când cotațiile urcă atât de puternic într-un interval scurt, acest lucru confirmă faptul că metalele prețioase rămân în centrul atenției pe piețele globale.