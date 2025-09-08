Aurul doboară record după record, pe fondul intensificării pariurilor privind reducerea dobânzilor de către Fed

Cotația aurului a atins luni un nou maxim istoric, stimulată de un raport privind numărul mic de noi locuri de muncă create de economia americană în luna august, raport care a dus la înmulțirea pariurilor privind reducerea dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală americană, transmite Bloomberg.

Luni dimineața, pe piața spot din Singapore, uncia de aur s-a apreciat cu 0,5%, până la un nivel record de 3.604,70 dolari, depășind precedentul record atins vineri, când cotația aurului a crescut cu 1,5%.

Departamentul Muncii a informat vineri că economia americană a creat doar 22.000 de locuri luna trecută, în timp ce rata șomajului a urcat la cel mai ridicat nivel de după 2021. Asta i-a făcut pe traderi să mizeze pe trei reduceri de dobândă din partea Fed până la finalul anului. Un cost mai mic al împrumuturilor tinde să crească atractivitatea aurului, care a fost impulsionat și de statutul de valoare de refugiu pe fondul îngrijorărilor cu privire la direcția politicii monetare a Fed.

În ultimii trei ani, atât cotațiile la aur, cât și cele la argint s-au dublat, pe fondul înmulțirii riscurilor geopolitice, economice și a celor cu privire la comerțul mondial. Escaladarea atacurilor lui Donald Trump asupra băncii centrale americane a intensificat îngrijorările cu privire la independența Fed.

Separat, datele publicate în ultimele zile de Banca Centrală a Chinei arată că instituția și-a majorat rezervele de aur în luna august, pentru a zecea lună la rând, în continuarea unei politici vizând diversificarea rezervelor dincolo de dolarul american.

Analiștii băncii americane Goldman Sachs Group Inc. au estimat recent că prețul aurului ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari uncia, dacă independența Rezervei Federale americane ar fi prejudiciată și investitorii și-ar transfera doar o mică parte din fondurile lor din obligațiuni emise de Trezoreria americană în lingouri de aur.