Tehnologie

Avertisment DNSC: Înainte de a rezerva vacanţa, verifică atent oferta

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Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis, duminică, un avertisment care vizează rezervările online de concedii. ”Oferta perfectă poate ascunde o înşelătorie”, avertizează specialiştii.

„Înainte de a rezerva vacanţa, verifică atent oferta. Atacatorii folosesc anunţuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme şi solicitări urgente de plată pentru a înşela turiştii”, avertizează, duminică, DNSC, într-un mesaj pe Facebook.

Specialiştii în securitate cibernetică atrag atenţia asupra elementelor care pot indica o ofertă de cazare frauduloasă:

  • Site-ul nu aparţine unei platforme cunoscute sau unui operator autorizat;
  • Preţul este mult sub nivelul pieţei ori include beneficii nerealiste;
  • Se insistă asupra disponibilităţii limitate şi a rezervării imediate;
  • Se solicită plata exclusiv prin transfer bancar sau metode greu de recuperat;
  • Eşti presat să efectuezi plata cât mai rapid.

Recomandări:

  • Alege doar operatori profesionişti şi platforme de încredere;
  • Efectuează plata numai în baza unei rezervări confirmate şi a unor date de contact verificabile;
  • Verifică recenziile şi istoricul comerciantului;

„Vacanţele memorabile încep cu alegeri informate. Verifică atent înainte de a rezerva şi bucură-te de concediu în siguranţă”, mai transmit specialiştii.

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