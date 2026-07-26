DNSC: Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele poate expune datele personale

Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative, avertizează, sâmbătă, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) într-o postare pe Facebook.

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase.

DNSC prezintă și câteva exemple de recunoaștere a pericolului: rețele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare; denumiri generice sau suspecte (ex.: ‘Airport_Free_WiFi’); solicitarea unor date personale nejustificate la conectare; redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică face și o serie de recomandări în acest sens: dezactivarea conectării automate la rețele Wi-Fi; verificarea denumirii rețelei cu personalul locației, atunci când este posibil; utilizarea datelor mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante; activarea autentificării în doi pași (2FA) pentru serviciile esențiale.

‘Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale’, semnalează, în final, DNSC.