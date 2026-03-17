Badea (Hidroelectrica): Nu putem alerga la maraton cu picioarele legate și să ieșim pe locul 1

Societățile de stat trebuie să se apropie din punct de vedere al reglementărilor de ceea ce se întâmplă în piața privată, dacă vrem să avem o competiție reală între companii private și companii de stat, a afirmat, luni, directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, la un eveniment de specialitate organizat la Parlament.

‘Ne întrebați de ce avem nevoie. Avem nevoie de flexibilitate, avem nevoie ca toate companiile de stat să se apropie din punct de vedere al reglementărilor de ceea ce se întâmplă în piața privată. Dacă vrem să avem o competiție reală între companii private și companii de stat, atunci și reglementările trebuie să fie similare, altfel avantajăm o anumită categorie de companii în defavoarea unei alte categorii de companii și, din păcate, aici ne-am cam îndepărtat de acest deziderat. Cred că trebuie să ne uităm în jurul nostru, trebuie să vedem ce fac alții și nu să reinventăm noi roata, astfel încât companiile, cum este Hidroelectrica, companii deja publice, companii listate, companii în care foarte mulți români au investit bani prin fonduri de pensii sau în mod direct (…) să poată să crească, să poată să fie nu numai campioni naționali, ci să fie campioni regionali’, a arătat acesta.

În ceea ce privește strategiile de dezvoltare a companiei în viitor, Badea a dat asigurări că se va acționa în continuare pe două paliere: creșterea capacităților de producție și diversificare.

‘Este o chestiune pe care am promis-o investitorilor la momentul 2023, când am făcut listarea și am spus că cele două mari riscuri cu care ne confruntăm în activitatea companiei sunt riscul hidrologic și, din păcate, l-am și adresat destul de des în ultimii ani, și riscul de reglementare, aici referindu-ne la tot ce înseamnă legislație incidentă – și primară, și secundară – care ne poate afecta în anumite momente activitatea. Dacă prima parte am învățat să o adresăm cu mai multă eficiență, suntem cel mai mare operator din punct de vedere al capacităților de stocare, practic, în marile lacuri de acumulare, avem undeva la 3 terawați-oră capacitate de stocare, sigur, suficientă într-un anumit context al sectorului energetic, insuficientă dacă ne raportăm la zecile de mii de megawați în ATR-uri (Avize Tehnice de Racordare – n. r.) în capacități solare care vor genera niște dezechilibre (…) din ce în ce mai accentuate pe anumite intervale orare’, a explicat oficialul companiei.

În acest sens, a continuat el, trebuie crescută capacitatea de stocare și, în paralel, optimizată activitatea pe centrale pe firul apei, care produc energie în bandă.

‘Asta ne obligă, pe de o parte, să creștem capacitatea de stocare, pe de altă parte să ne optimizăm activitatea pe centrale pe firul apei, care produc energie în bandă, și când produc energie în bandă se suprapun inclusiv pe aceste intervale orare și atunci încercăm și noi să mutăm producția din zonele în care sistemul este suprasaturat către zonele în care sistemul are nevoie, cu un efect evident în nivelarea prețului la energie și ajungerea la un preț care, pe de o parte, să susțină investițiile în sectorul energetic, iar pe de altă parte să asigure suportabilitatea din partea clientului final. (…) Am învățat de-a lungul timpului că putem fi și o companie performantă din punct de vedere financiar, dar putem fi și un furnizor către clientul final la niște prețuri corecte. Și campania din această primăvară prin care oferim energie și către clientul final și către industrie la un preț extrem de competitiv este doar începutul în această direcție. Ne dorim să avem clienți lângă noi pe termen lung, ne dorim să avem contracte pe termen lung, să aibă predictibilitate și industria românească să nu mai fie expusă fluctuațiilor de preț din piața pentru ziua următoare (PZU), așa cum este acum’, a mai precizat CEO-ul Hidroelectrica.

El a admis că aportul de energie regenerabilă a condus la scăderea prețului pe anumite intervale orare, subliniind că este loc pe piață pentru toate tehnologiile.

‘Când intri într-o competiție, pentru că și producția funcționează într-o piață competitivă, și furnizarea funcționează într-o piață competitivă, avem nevoie de flexibilitate. Nu putem alerga la maraton cu picioarele legate și să ieșim pe locul unu. Trebuie să înțelegem acest lucru și cred că e important să facem o radiografie corectă a ceea ce înseamnă și legislație, și reglementare, și obiective strategice pe care statul român, prin companiile la care este acționar semnificativ, le are pe termen mediu și lung. Situația în sectorul energetic nu este o situație atât de complicată. Aportul de energie regenerabilă a condus la scăderea prețului pe anumite intervale orare și va continua s-o facă. Pe de altă parte, trebuie să o gestionăm atât din punct de vedere al reglementării, cât și din punct de vedere tehnic, cu multă înțelepciune și cu multă agilitate, astfel încât să putem depăși împreună provocările din acest moment. Este loc pentru toate tehnologiile. Nu cred că există tehnologii rele și tehnologii bune în sectorul energetic. Nu mă număr printre cei care o să vă spună că prosumatorii sunt răi în sectorul energetic. Nu, din contră, au un aport foarte important de producție în sistem. Este o problemă de reglementare, este o problemă de transformare, este o problemă de adaptare la realități și eu cred că împreună putem să facem acest lucru’, a transmis Bogdan Badea.

Publicația Focus Energetic a organizat, luni, la Palatul Parlamentului, cea de-a XLIV-a ediție a Conferințelor Focus Energetic, ‘Influența investițiilor în sectorul energetic în creșterea competitivității economiei românești’.