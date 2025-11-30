Banca centrală a Chinei promite măsuri dure împotriva monedelor virtuale şi avertizează asupra riscurilor implicate de stablecoin

Banca Populară a Chinei (PBOC) şi-a reafirmat poziţia strictă faţă de monedele virtuale, avertizând asupra unei reveniri a speculaţiilor şi promiţând să intensifice acţiunile împotriva activităţilor ilegale care implică stablecoinuri, transmite Reuters.

În cadrul unei reuniuni de coordonare privind reglementarea criptomonedelor, banca centrală a transmis că speculaţiile au crescut recent, alimentate de mai mulţi factori, ceea ce complică gestionarea riscurilor financiare.

PBOC a subliniat că monedele virtuale ”nu au acelaşi statut legal ca moneda fiat şi nu pot fi folosite ca mijloc de plată în piaţă”, reiterând că activităţile comerciale legate de criptomonede reprezintă ”activităţi financiare ilegale”.

Stablecoinurile au fost menţionate ca un risc major, autorităţile afirmând că acestea nu respectă cerinţele privind identificarea clienţilor şi normele anti-spălare de bani, ceea ce le face vulnerabile la utilizare în fraude, evaziune, transferuri ilegale de fonduri şi alte activităţi ilicite.

Banca centrală a promis că ”va intensifica eforturile de a combate activităţile financiare ilegale” pentru a proteja stabilitatea economică şi financiară.

Declaraţia vine la câteva săptămâni după ce guvernatorul Pan Gongsheng a afirmat că PBOC va continua să reprime operaţiunile şi speculaţiile interne cu criptomonede, monitorizând totodată evoluţia stablecoin-urilor din străinătate.

Deşi Hong Kong a introdus un cadru de reglementare pentru stablecoin-uri, nicio licenţă nu a fost încă acordată emitenţilor. În China continentală, tranzacţionarea criptomonedelor este interzisă din 2021.

Totuşi, potrivit surselor din industrie, mineritul de Bitcoin a cunoscut o revenire discretă în unele provincii bogate în energie, pe fondul electricităţii ieftine şi al boomului centrelor de date.