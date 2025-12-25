Banca Centrală a Greciei se așteaptă ca numărul turiștilor să ajungă la 55 de milioane până în 2040

Traiectoria ascendentă a sectorului turismului elen continuă, previziunile pentru acest an arătând un număr record de sosiri, în timp ce veniturile din turism ar urma să depășească 23 miliarde de euro și, posibil, să ajungă la 23,5 miliarde de euro, conform datelor Băncii Centrale a Greciei (BoG), informează publicația elenă Kathimerini.

Sosirile și veniturile din turism cresc în paralel cu ponderea sectorului turismului pe plan mondial, astfel încât estimările privind performanțele pe termen lung și mediu sunt la un nivel ridicat.

Până în 2040, numărul turiștilor ar urma să ajungă la 55 milioane, o creștere de 18 milioane față de nivelul actual, în timp ce veniturile din turism ar urma să ajungă la 36 miliarde de euro, cu 14 miliarde de euro mai mult decât în 2024, conform Băncii Greciei.

Și analiștii se așteaptă ca Grecia să înregistreze un alt an solid pe segmentul turismului, un motor-cheie al economiei. Anul trecut, veniturile statului elen din turism au ajuns la 21,7 miliarde de euro, în creștere de la 20,6 miliarde de euro, în 2023. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei și asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.