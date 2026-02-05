Banca Națională a României avertizează asupra distribuirii unui document fals atribuit instituției

Banca Națională a României (BNR) avertizează că documentul ‘Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală’, datat 4 februarie 2026, care circulă online și poartă sigla instituției, este un fals.

‘BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri. Avertizăm faptul că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate funcții și nume reale ale unor structuri și reprezentanți ai BNR (Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR), precum și sigla, antetul sau datele de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului. Prin urmare, BNR respinge categoric conținutul prezentat în acest material’, se arată în comunicatul instituției.

BNR reamintește publicului că: toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției: https://www.bnr.ro/ și pe canalele oficiale de comunicare ale BNR (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky); orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență; transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare.

BNR solicită publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.