Barbu: Acordul UE-Mercosur nu va fi aplicabil până când CJUE nu se pronunță

Acordul UE-Mercosur nu va fi aplicabil până când CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene – n.r.) nu se pronunță, iar dacă se va forța punerea lui în aplicare, fără decizia CJUE și fără votul în Parlamentul European, lucrurile vor degenera la nivelul Comisiei Europene și președinta Ursula von der Leyen se va confrunta cu o moțiune de cenzură, a declarat, sâmbătă, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, într-o emisiune la Prima TV.

‘Până când CJUE nu se pronunță, acordul cu Mercosur nu va fi aplicabil. În Parlamentul European s-a dat un vot corect. Foarte mulți europarlamentari din Polonia, din Italia, din grupul PPE, au votat pentru trimiterea acordului Mercosur la CJUE. (…) Îi felicit pe europarlamentarii PSD pentru că s-au opus și au votat pentru trimiterea acestui acord către CJUE. (…) Sunt convins că dacă se va forța pentru a fi pus în aplicare acordul, fără decizia CJUE și fără votul în Parlamentul European, lucrurile vor degenera la nivelul Comisiei Europene și sunt sigur că doamna Ursula von der Leyen va avea parte de o moțiune de cenzură în Parlamentul European’, a spus ministrul Agriculturii.

Acesta a adăugat că acordul, pentru a intra în vigoare, trebuie votat în Parlamentul European.

‘Nu cred că este legal, din punct de vedere juridic, ca acest acord să fie ratificat într-un singur stat pentru a intra în vigoare pentru că trebuie să aibă votul politic din Parlamentul European. Sunt anumite conflicte juridice în acest acord. Sunt convins că CJUE se va pronunța foarte repede pe acordul Mercosur, într-o săptămână. Apoi, în toate statele, inclusiv în Consiliul de Miniștri ai Agriculturii, dar și al Economiei și al Afacerilor Externe, vor fi negocieri intense de a se modifica și a se aduce acest acord în Parlamentul European pentru votul final. Ulterior, fiecare stat trebuie să-l ratifice în parlamentul național’, a explicat Barbu.

Ministrul a precizat că nu se opune total acordului UE-Mercosur și susține zona de comerț liber.

‘Susțin partea de comerț liber. Eu nu am spus că Mercosur nu este bun, dar atunci când deschizi o piață liberă, fără anumite condiționalități, fără studii de impact, se poate transforma totul într-o zonă de dumping, astfel încât se va distruge agricultura și fermierii din România. La nivelul Comisiei Europene, România are cei mai mulți fermieri. Peste două milioane de cetățeni trăiesc din agricultură. Acest impact privind liberul comerț cu Mercosur ar putea avea efecte negative și să afecteze o populație foarte mare în România. De aceea, am solicitat Comisiei Europene, încă din iulie 2025, împreună cu omologul meu francez, garanții de bun simț pentru fermierii români și pentru fermierii europeni. Am solicitat ca acest acord să fie facultativ timp de doi ani pe partea de agricultură’, a arătat ministrul Barbu.

El a menționat, totodată, că țările care fac parte din zona Mercosur nu au aceleași condiționalități și standarde de calitate și de utilizare a pesticidelor ca în Uniunea Europeană.

‘Mercosur nu este decât un acord economic și de interese ale anumitor companii care vor să importe și să inunde piețele din Uniunea Europeană cu produse de slabă calitate, cu produse care pot afecta sănătatea românilor și a cetățenilor din Uniunea Europeană. Am solicitat ca fiecare stat să licențieze companiile care vor să facă import din zona Mercosur, dar nu s-a vrut acest lucru, companiile urmând să fie aprobate de către Comisia Europeană’, a mai afirmat Florin Barbu.

Parlamentul European a decis miercuri, cu o majoritate simplă, să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE.

Cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită un aviz juridic din partea CJUE cu privire la acord.

Temeiul juridic al Acordului de parteneriat UE-Mercosur și al Acordului comercial interimar va fi acum revizuit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Parlamentul European va continua examinarea textelor, în așteptarea avizului CJUE. Numai după prezentarea avizului juridic, Parlamentul European va putea vota pentru a aproba sau nu acordul, menționează PE într-un comunicat.

Negocierea acordului comercial între UE și blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia) se desfășoară încă din anul 1999. Aceste negocieri au fost conduse de Comisia Europeană în numele statelor UE. Germania, țară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce va înlesni accesul acestor produse pe piața sud-americană, acesta fiind și un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în fața celor europene și de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE, situație care dezavantajează fermierii europeni și statele UE cu sectoare agricole puternice.