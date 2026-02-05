Barbu: Introducerea unui cuantum minim în cazul Intervenției PD-27 nu înseamnă o reducere automată a plăților

Intervenția PD-27 – Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști rămâne un sprijin important pentru fermieri, iar introducerea unui cuantum minim începând cu anul 2026 nu înseamnă o reducere automată a plăților, ci un mecanism de siguranță bugetară, aplicabil doar dacă situația o va impune, în cazul supraaccesării ecoschemei, transmite ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Afirmația ministrului vine să clarifice unele informații apărute recent în spațiul public referitoare la o presupusă reducere a sprijinului acordat fermierilor prin intervenția PD-27 – Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști, începând cu anul 2026.

În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru PNDR și Planul Strategic PAC 2023-2027, subliniază, într-un comunicat remis miercuri AGERPRES, că nu se pune problema unei reduceri automate a sprijinului acordat fermierilor care accesează această intervenție.

Potrivit sursei citate, este important de precizat diferența dintre cuantumul planificat și cuantumul minim al sprijinului. Astfel, cuantumul planificat reprezintă valoarea orientativă a plății, stabilită pe baza costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri pentru respectarea cerințelor intervenției, iar această valoare nu a fost modificată.

Cuantumul minim este o prevedere de siguranță bugetară, permisă de regulamentele europene, care poate fi utilizată doar în situația în care nivelul de accesare al intervenției depășește estimările inițiale, fiind necesară respectarea plafonului financiar alocat.

MADR subliniază că pentru anul de campanie 2025 intervenția PD-27 nu a prevăzut un cuantum minim, iar introducerea acestuia începând cu anul de campanie 2026 nu produce efecte pentru campaniile anterioare și nu afectează plățile aferente anului 2025.

‘Intervenția PD-27 rămâne un sprijin important pentru fermierii care respectă cerințele de bunăstare a animalelor și contribuie la utilizarea durabilă a pajiștilor. Introducerea unui cuantum minim începând cu anul 2026 nu înseamnă o reducere automată a plăților, ci un mecanism de siguranță bugetară, aplicabil doar dacă situația o va impune, în cazul supra accesării ecoschemei, în conformitate cu regulamentele europene’, a declarat Florin Barbu, citat în comunicat.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dă asigurări că intervenția PD-27 este implementată cu ‘respectarea principiilor de transparență, predictibilitate și conformitate cu legislația europeană, cu precizarea că orice decizie va fi comunicată public, clar și din timp’.