România a reușit, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, să echilibreze balanța comercială în sectorul agroalimentar pe fondul creșterii producției interne, al investițiilor realizate în zootehnie și procesare, precum și al unei absorbții record a fondurilor europene, a afirmat luni fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu.

El a susținut, într-o conferință de bilanț la Ministerul Agriculturii, că și-a făcut datoria ‘față de fermierii români’, menționând că ‘a luptat foarte mult pentru agricultura din România’.

Potrivit datelor prezentate de Barbu, la finalul anului 2025, România a înregistrat o creștere a exporturilor cu 12,5% și o scădere cu 1% a importurilor de produse agroalimentare.

‘Am reușit pentru o primă oră, după 30 de ani, să reglăm balanța comercială. Toate aceste lucruri s-au făcut cu un efort foarte mare din partea Ministerului Agriculturii, din partea fermierilor, procesatorilor români, pentru că am reușit în doi ani de zile să lansăm un program extrem de important în zootehnia din România. Vorbim aici de sectorul de porc, unde am lansat un program ambițios de producție și începând de anul acesta România va produce 1,5 milioane de purcei în plus. Practic, am ajuns la 5,2 milioane de purcei născuți în România. Al doilea program important pentru zootehnie a fost să continuăm investițiile în sectorul avicol din România, unde am finalizat ferme în acest sector și de anul acesta România produce în plus peste 100 de milioane de pui’, a declarat Florin Barbu.

România a produs un total de 589 de milioane de pui la finele anului trecut, înregistrând un grad de autosuficiență de 100% la carnea de pasăre. În plus, producătorii români au câștigat cote importante pe piețe externe, respectiv de peste 30% în Franța și Italia, iar puiul românesc a ajuns în toate școlile din Marea Britanie, a mai transmis fostul șef de la Agricultură.

‘Fermierii români au ales să producă acești pui cu peste 98% cereale, practic, carnea de pui din România are cea mai curată etichetă din Uniunea Europeană’, a subliniat el.

În opinia sa, toate aceste lucruri au fost făcute într-un echilibru, pentru că în agricultura din România sunt trei paliere importante. ‘În sectorul vegetal din România, prin investițiile pe care le-am demarat în ultimii 3 ani, am reușit să ajungem la 1,6 milioane de hectare și complementar am negociat la Comisia Europeană o alocare de 500 de milioane de euro pentru fermierii români – și aici vorbim de infrastructura secundară de irigații, de investiții în curs de realizare. Am reușit să irigăm în plus 780.000 de hectare, iar lucrul acesta a făcut ca România, în ultimii 3 ani, să se claseze pe locul întâi în Uniunea Europeană la exportul de grâu, porumb și floarea-soarelui. Spuneam că, dacă pe sectorul vegetal lucrurile sunt bune, am trecut la următorul palier, partea de investiții în zootehnie și în momentul de față, în anul 2026, sunt prinși bani pentru a continua cele două programe, sectorul de porc și sectorul de pasăre. În sectorul de porc vorbim de 1,4 miliarde de lei și în sectorul avicol din România de 500 de milioane de lei’, a explicat Barbu.

În paralel, Ministerul Agriculturii a derulat investiții de aproximativ 2 miliarde de euro în unități de procesare, aflate în prezent în construcție, care ar urma să fie finalizate în următorii trei ani.

‘Sigur ne-am axat foarte mult pe fondurile europene. Și este fără precedent că din 2023 până pe 31 decembrie 2025 am atras 9,7 miliarde de euro. Practic am încheiat exercițiul financiar la 31 decembrie 2025 cu o rată de absorbție de 97,57%’, a afirmat Florin Barbu.

La nivel european, România a reușit modificarea unor regulamente importante, inclusiv eliminarea obligativității pârloagelor și recunoașterea animalelor de reproducție ca mijloace fixe, ‘fix după 17 ani de la aderare’, facilitând accesul fermierilor la finanțare.

‘Cred că sunt împăcat că mi-am făcut datoria față de fermierii români, față de procesatorii români, am l-am luptat foarte mult pentru agricultura din România și mai mult de atât, sunt convins că agricultura, industria alimentară din România, rămâne cea mai importantă ramură a economiei’, a concluzionat fostul ministru al Agriculturii.